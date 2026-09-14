UE renunță pentru moment la sistemul intrare-ieșire în 9 țări, după ce a creat haos în aeroporturi

Uniunea Europeană a decis să amâne punerea în aplicare a controversatului sistem de control la frontiere EES (Entry-Exit System) în nouă state membre, recunoscând indirect eșecul tehnic al uneia dintre cele mai ambițioase inițiative digitale ale blocului comunitar.

Măsura înlăturării temporare a sistemului de control la frontiere EES vizează țări precum Franța, Germania, Italia, Belgia, Grecia, Malta, Olanda, Portugalia și Elveția, unde introducerea scanării faciale și a amprentării digitale a provocat blocaje masive în aeroporturi și în punctele de trecere a frontierei, relatează publicația The Telegraph.

Conceput pentru a înlocui ștampilarea manuală a pașapoartelor pentru cetățenii din afara spațiului Schengen, sistemul EES s-a lovit de defecțiuni software repetate încă de la lansarea sa din toamna anului trecut.

De fiecare dată când platforma IT centrală se prăbușește, polițiștii de frontieră sunt obligați să revină la verificarea manuală a documentelor.

Situația a generat întârzieri de ore întregi pe aeroporturi mari, cum este Berlin Brandenburg, unde numărul ghișeelor de control fusese deja redus în anticiparea digitalizării. Probleme similare s-au înregistrat și la punctele strategice de ieșire din Marea Britanie către continent, precum gara St Pancras din Londra sau porturile Dover și Calais.

Perioada de grație de 150 de zile acordată inițial pe timpul verii nu a fost suficientă pentru a preveni aglomerația și pierderea zborurilor de către sute de mii de pasageri. În fața presiunilor uriașe venite din partea industriei aviatice și din turism, oficialii europeni au fost nevoiți să recunoască faptul că prioritatea absolută trebuie să rămână fluența traficului de călători.

Directorul executiv al Eurostar, Gwendoline Cazenave, a confirmat că discuțiile recente cu autoritățile de la Paris au vizat tocmai evitarea blocajelor rutiere și feroviare.

Turoperatorii și companiile aeriene avertizaseră încă de la început că infrastructura tehnică a UE nu este pregătită pentru procesarea unui volum masiv de date biometrice.