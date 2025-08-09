Pentru a doua seară de festival, interpreta a ales să poarte o ținută extrem de sexy. A purtat o pereche de pantaloni scurți lejeri, sutien și o cămașă din același material și culoare.

Prima zi la Untold 2025 a adus pe scena principală artiști internaționali de top, show-uri concepute special pentru acest moment, reveniri care au readus pe scenă nume legate de istoria festivalului și o premieră mondială prezentată în exclusivitate pe Cluj-Arena.

Mai multe vedete au fost prezente la festival, printre care Giulia Anghelescu și Elena Gheorghe, care a și transmis un mesaj în dreptul imaginilor de pe contul de socializare.

„A doua zi de festival… și încă am pielea de găină”, a scris Elena Gheorghe pe Facebook. Elena Gheorghe și Cornel Ene sunt căsătoriți din 2011 și formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, atât pe plan personal, cât și pe cel profesional.

Au împreună doi copii, Nicholas și Amelie, și o căsnicie discretă. Recent, întreaga familie a făcut un pictorial spectaculos pentru revista VIVA, unde artista a acordat un interviu în care a vorbit, printre altele, și despre relația cu soțul ei.

