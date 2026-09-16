Artiști de prim-plan din România și Albania, reuniți la București în concertul extraordinar „Vocea Prieteniei”

Bucureștiul va găzdui, vineri, 18 septembrie 2026, de la ora 19:00, concertul extraordinar „Vocea Prieteniei”, un eveniment dedicat legăturilor culturale dintre România și Albania. Gândit ca o gală lirică româno-albaneză, concertul va avea loc pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” și va reuni artiști consacrați din cele două țări.

Evenimentul este organizat de Asociația Liga Albanezilor din România, în parteneriat cu Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, și deschide cea de-a VIII-a ediție a „Zilelor Culturii Albaneze”. Concertul propune un dialog muzical între repertoriul liric universal și pagini reprezentative ale patrimoniului muzical românesc și albanez. Pe scenă vor urca sopranele Ionela Mani și Eva Golemi, tenorul Gjergji Mani, baritonul Armand Likaj și compozitorul Aulon Naçi. Artiștii vor fi acompaniați de Orchestra Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie.

Trei invitați de marcă ai scenei albaneze

Prezența invitaților din Albania oferă evenimentului o dimensiune aparte. Eva Golemi, prim-solistă a Teatrului Național de Operă, Balet și Ansamblu Popular din Albania, este una dintre cele mai importante soprane albaneze, cu o carieră de peste trei decenii și apariții pe scene internaționale. Armand Likaj, prim-solist bariton al aceleiași instituții, are un repertoriu amplu, cu peste 75 de roluri principale, și o activitate desfășurată pe scene din Europa, Statele Unite, Asia și Orientul Mijlociu. Lor li se alătură Aulon Naçi, compozitor, muzician, cadru universitar și director general al Teatrului Național de Operă, Balet și Ansamblu Popular din Albania. Compozițiile sale au fost interpretate în numeroase țări, iar proiectele pe care le-a coordonat l-au adus în colaborare cu artiști și ansambluri importante, între care Corul Filarmonicii din Kosovo și soliști ai orchestrei Teatro alla Scala.

Foto: Eva Golemi

Ionela și Gjergji Mani, o punte între București și Tirana

Din partea României, concertul îi aduce în prim-plan pe Ionela Mani și Gjergji Mani, doi artiști a căror activitate este strâns legată de apropierea muzicală dintre România și Albania. Soprana Ionela Mani, absolventă a Universității Naționale de Muzică din București, s-a remarcat prin proiecte care îmbină repertoriul liric cu promovarea muzicii tradiționale, iar în 2024 a devenit prima soprană româncă invitată într-o operetă albaneză, „Agimi”. Tenorul Gjergji Mani, prim-solist al Operei Comice pentru Copii din București, a colaborat cu importante instituții muzicale din România și din străinătate și a susținut numeroase concerte dedicate dialogului cultural româno-albanez.

Foto: Gjergji Mani

O gală între două tradiții muzicale

„Vocea Prieteniei” este mai mult decât un concert festiv. Este o întâlnire între două culturi care își păstrează identitatea, dar se regăsesc într-un limbaj comun: muzica. Prin repertoriu, prin artiștii invitați și prin cadrul instituțional ales, evenimentul propune publicului bucureștean o seară în care opera, tradiția și diplomația culturală se întâlnesc pe aceeași scenă.

Despre Asociația Liga Albanezilor din România

Evenimentul este organizat de Asociația Liga Albanezilor din România cu sprijinul financiar acordat de Guvernul României organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, prin intermediul Departamentului pentru Relații Interetnice. Asociația Liga Albanezilor din România este organizația reprezentativă a cetățenilor români aparținând minorității naționale albaneze. Activitățile sale sunt preponderent culturale și urmăresc promovarea culturii albaneze și române, precum și consolidarea relațiilor istorice de prietenie dintre cele două popoare.