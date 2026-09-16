Bicicletă electrică de 3.400 de euro, furată și găsită a doua zi de proprietar la vânzare pe internet cu 1.200 de euro, în Spania

Un bărbat din zona industrială Maçanet de la Selva, Catalonia, a rămas fără bicicleta sa electrică, furată chiar de la locul de muncă. A doua zi, a văzut că aceasta era scoasă la vânzare pe o platformă online, dar anunțul a dispărut rapid. La mai bine de două luni de la incident, bicicleta nu a fost recuperată, iar lipsa acesteia îi afectează profund viața de zi cu zi.

Cum a început totul

În dimineața zilei de 25 iunie, bărbatul și-a lăsat bicicleta electrică model „Scott Strike Eride 930” în spațiul destinat vehiculelor angajaților, așa cum făcea în fiecare zi. La ora prânzului, însă, a descoperit că bicicleta, evaluată la aproximativ 3.400 de euro, dispăruse fără urmă, relatează publicația franceză L'Independant.

La doar o zi după ce a raportat furtul la poliția catalană, cunoscută sub numele de Mossos d'Esquadra, bărbatul a dat peste un anunț pe o platformă de vânzare.

Spre surprinderea lui, bicicleta sa era scoasă la vânzare pentru doar 1.200 de euro, un preț mult sub valoarea reală. Acesta a recunoscut imediat bicicleta datorită numărului de serie.

Anunțul era localizat în Tordera, la aproximativ 15 kilometri sud de Maçanet de la Selva, dar a fost șters rapid înainte ca el să poată lua vreo măsură.

„Acum trebuie să merg pe jos la muncă și să-mi duc copiii la școală pe jos”

Lipsa bicicletei i-a schimbat complet rutina zilnică. Bărbatul obișnuia să folosească vehiculul electric nu doar pentru a ajunge la serviciu, ci și pentru a-și duce copiii la școală sau pentru a face cumpărături.