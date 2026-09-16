Rezerva Federală a Statelor Unite (Fed) a decis miercuri, în unanimitate, să majoreze ratele dobânzilor cu un sfert de punct procentual, ajungând la intervalul de 3,75%-4%. Această măsură, destinată combaterii inflației, a fost anticipată de piețele financiare, dar contestată de președintele Donald Trump, informează AFP.

Cum încearcă Rezerva Federală să stabilizeze inflația americană dincolo de scumpirile actuale

Potrivit unui comunicat emis de Fed, decizia are scopul de a readuce inflația americană la ținta de 2%, în condițiile în care aceasta se afla la 3,7% anual în iulie, conform indicelui PCE preferat de instituție. În plus, creșterea prețurilor la carburanți din ultimele luni a amplificat presiunile inflaționiste.

Fed a indicat că ar putea fi necesară o nouă creștere a dobânzilor până la sfârșitul anului. Conform proiecțiilor actualizate ale oficialilor monetari, ratele dobânzilor ar putea atinge un interval de 4%-4,25% la finalul anului 2026. Totuși, aceleași estimări arată că inflația ar putea rămâne la același nivel de 3,7% în următoarele luni.

Tensiunile politice dintre Casa Albă și conducerea Fed privind noile majorări ale dobânzilor

Kevin Warsh, președintele Fed numit de Donald Trump, urmează să susțină o declarație la ora 18:30 GMT. Trump, care a făcut presiuni asupra predecesorului lui Warsh, Jerome Powell, și-a exprimat clar dorința pentru rate mai mici ale dobânzilor, considerând măsura de miercuri nejustificată. „Președintele Trump și cu mine credem că nu există în prezent niciun motiv să se majoreze ratele dobânzilor”, a declarat Kevin Hassett, consilier economic al președintelui.

Casa Albă a sugerat recent că membrii comitetului monetar al Fed ar include persoane „antipatriotice” care ar putea încerca să influențeze deciziile lui Warsh. Înainte de a prelua conducerea Fed, Warsh a criticat vehement modul în care instituția a gestionat inflația ridicată din perioada post-pandemică, dar a arătat simpatie față de politicile economice ale lui Trump.

Impactul majorării dobânzilor asupra economiei americane înaintea alegerilor intermediare

Majorarea ratelor dobânzilor are ca scop principal temperarea economiei prin creșterea costurilor de împrumut și reducerea cererii.

Claudia Sahm, economist la New Century Advisors, a explicat pentru AFP că „aceasta este o decizie dificilă (...) Nu este lipsită de durere și nici o baghetă magică”. Totuși, măsura nu va rezolva problemele cauzate de criza energetică din Golf, declanșată de conflictul din Orientul Mijlociu, dar ar putea preveni supraîncălzirea altor sectoare economice.

În ciuda măsurilor luate, Fed a revizuit în creștere previziunile economice pentru 2026, estimând o rată a șomajului de 4,1% și o creștere economică de 2,3% în ultimul trimestru, față de proiecția anterioară de 2,2% făcută în iunie.