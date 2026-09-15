Loredana Groza l-a numit pe Ștefan Bănică jr „Casanova al femeilor din România”. Cum a reacționat artistul

Invitat la „Furnicuțele”, Ștefan Bănică jr și-a amintit de perioada în care își construia cariera și a vorbit despre relația de prietenie cu Loredana Groza. Artistul a povestit cât timp petreceau împreună la repetiții și proiecte, în timp ce colega sa i-a transmis un mesaj despre anii în care amândoi făceau primii pași în lumea artistică.

Ștefan Bănică jr a fost invitat în platoul emisiunii „Furnicuțele”, unde și-a adus aminte de câteva dintre momentele importante de la începutul carierei sale. Discuția a pornit de la un mesaj transmis de Loredana Groza, care a vorbit despre prima lor întâlnire.

Artista a povestit că l-a cunoscut pe Ștefan Bănică jr pe vremea când se afla la prima sa probă pentru un film. La acel moment, el era deja cunoscut ca actor de cinema. „Ne-am întâlnit prima dată pe holuri, la prima mea probă de film. Tu erai deja actor de cinema și, bineînțeles, toate fetele erau îndrăgostite de Ștefan Bănică jr. (...) Să rămâi la fel de sexy, întotdeauna ai fost acest Casanova al femeilor din România”.

„Ne vedeam 10 ore pe zi”

Ștefan Bănică jr a explicat că activitatea profesională intensă din acea perioadă îi făcea să petreacă foarte mult timp împreună. Repetițiile, concertele și deplasările au devenit parte din rutina lor. „Noi practic stăteam împreună, cred că ne vedeam 10 ore pe zi. Peste tot mergeam împreună, peste tot cântam și era o preocupare permanentă, fără să ne dăm seama”, a spus Ștefan Bănică jr la „Furnicuțele”.

Artistul a vorbit și despre parcursul profesional al Loredanei Groza și despre capacitatea acesteia de a se adapta de-a lungul anilor. „Loredana este, fără dar și poate, probabil cea mai longevivă artistă din generația noastră, cu o putere de a se reinventa incredibilă. Merge în continuare, e ca o rachetă. Noi practic stăteam împreună, cred că ne vedeam 10 ore pe zi. Peste tot mergeam împreună, peste tot cântam și era o preocupare permanentă, fără să ne dăm seama”, a mai spus Ștefan Bănică.

Turneul din America, o experiență importantă

În mesajul transmis lui Ștefan Bănică jr, Loredana Groza a amintit și despre turneul pe care cei doi l-au făcut în Statele Unite ale Americii. Artista a descris acea perioadă drept o experiență care i-a pus la încercare și care le-a consolidat relația.