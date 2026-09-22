Bella Santiago și Nicu Grigore construiesc o casă de vis în Otopeni din banii câștigați la reality show-uri. Ce a pățit artista în vacanța din Zakynthos și de ce își doresc să meargă la Asia Express.

Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, au avut parte de mai multe călătorii de neuitat atât în țară - Delta Dunării și Târnița, cât și în străinătate. Concediul din insula grecească Zakynthos nu a fost lipsit de peripeții.

Bella Santiago, despre incidentul din Zakynthos

În încercarea de a obține o fotografie spectaculoasă cu epava navei naufragiate, cântăreața s-a trezit într-o situație dificilă.

„A fost superb, doar că am avut parte de un mic accident acolo la Navagio. Nu se mai dă voie să cobori pe plajă, la corabia naufragiată. Am văzut-o de sus și am încercat să fac o poză mai bună. Era îngrădit locul și mi-a rămas capul prins între zăbrelele de la gard, a rămas înțepenit acolo. Pur și simplu, s-a blocat capul acolo, dar am reușit să ies singură până la urmă. Mă panicasem foarte tare inițial”, a povestit Bella Santiago conform Click!.

Banii din reality show-uri, investiți în casa din Otopeni

Trecând peste sperietura din vacanță, cei doi soți își concentrează resursele pe definitivarea noii lor case. Proprietatea din Otopeni are un design modern, fiind o casă de tip A pe structură metalică, prevăzută cu trei camere spațioase și un living generos la parter. Banii câștigați de Bella Santiago și soțul ei din emisiuni TV precum „Power Couple” sau „Survivor” au fost investiți în locuință.

„Nu este încă terminată, mai avem de lucru la ea. Trebuie să muncim dacă vrem s-o terminăm mai repede. Nu e vreo grabă mare totuși pentru că avem unde să dormim”, a explicat artista.

Bella Santiago și soțul vor la Asia Express

Prezenți la lansarea noului sezon al emisiunii „Asia Express”, Bella Santiago și Nicu Grigore au recunoscut că își doresc să experimenteze și această competiție, considerând-o piesa care le lipsește din palmaresul TV.