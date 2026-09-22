Dosarul „10 august” se judecă de urgență la Curtea Militară de Apel: achitarea șefilor Jandarmeriei, atacată de procurori

Curtea Militară de Apel Bucureşti judecă astăzi apelul în dosarul intervenţiei violente a jandarmilor la protestele din 10 august 2018 din Piaţa Victoriei. Decizia iniţială de achitare a foştilor şefi ai Jandarmeriei Române, pronunţată pe 15 iunie de Tribunalul Militar Bucureşti, este contestată, iar dosarul riscă să fie închis în curând din cauza prescripţiei faptelor, informează Digi24.

Achitări şi prescripţii în dosarul „10 august”

În hotărârea din 15 iunie, Tribunalul Militar Bucureşti a dispus achitarea lui Laurenţiu Cazan, Sebastian Cucoş, Cătălin Sindile şi Ciobanu Laurenţiu Cristian, acuzaţi de abuz în serviciu, complictate la purtare abuzivă şi fals intelectual. Motivul invocat de instanţă a fost că faptele nu sunt prevăzute de legea penală. În cazul altor inculpaţi acuzaţi de purtare abuzivă, instanţa a decis încetarea procesului penal din cauza prescripţiei, iar unele persoane au primit condamnări cu amânarea aplicării pedepsei.

Tribunalul a respins majoritatea acţiunilor civile intentate împotriva inculpaţilor, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti. Totuşi, a admis acordarea daunelor morale pentru patru victime, cu sume între 5.000 şi 25.000 de lei, şi a respins cererile de daune materiale ca nefondate.

Arsenalul folosit de jandarmi

Procurorii au acuzat conducerea Jandarmeriei că a coordonat intervenţia în forţă, folosind un „arsenal deosebit de periculos”, conform expertizelor tehnice realizate de MApN. Jandarmii au utilizat 63 de grenade cu efect acustic, 489 de grenade lacrimogene şi 316 cartuşe lacrimogene, provocând arsuri şi răni grave.

„Expertizele arată că aceste dispozitive au provocat arsuri şi răni grave din cauza schijelor, temperaturilor ridicate şi forţei impactului, sute de persoane având nevoie de îngrijiri medicale”, au explicat reprezentanţii Declic.

Activista Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic, a criticat tergiversarea procesului şi a subliniat că audierea martorilor se desfăşoară într-un „context critic”, având în vedere că faptele se prescriu în octombrie 2026. „O ţară întreagă a văzut imaginile cu bătrâni, femei şi copii gazaţi şi loviţi de jandarmii care ar fi trebuit să îi protejeze. Şefii din Jandarmerie ar putea să spună în faţa judecătorilor cine le-a cerut să acţioneze împotriva propriilor cetăţeni”, a declarat Hopârteanu.

Pentru a accelera procedura judiciară, avocaţii Declic au solicitat renunţarea la audierea a 373 de martori, după ce alţi peste 600 au fost deja audiaţi. Tribunalul Militar a aprobat cererea, în încercarea de a preveni închiderea dosarului fără un verdict.

Redeschiderea dosarului