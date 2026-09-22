Cine o ajută pe Theo Rose să depășească momentele grele: „Vomit, nu dorm, mă enervez”

Theo Rose are o carieră de succes, artista împărțindu-se între filmări și concerte. În spatele energiei debordante pe care o afișează pe scenă și pe micul ecran, cântăreața recunoaște că se confruntă și cu stări de stres și epuizare fizică.

Într-o serie de mărturisiri sincere făcute în mediul online, cântăreața le-a explicat urmăritorilor săi că tinde să se implice emoțional peste măsură în ceea ce privește cariera ei. Această presiune pe care o pune pe propria persoană ajunge uneori să îi afecteze sănătatea.

Theo Rose: „Vomit, nu dorm, mă enervez”

Echilibrul și liniștea le regăsește însă de fiecare dată acasă, în sânul familiei. Cântăreața a publicat mai multe imagini alături de partenerul ei de viață, regizorul Anghel Damian, și de fiul lor, Sasha, explicând că ei reprezintă ancora ei în viață.

„Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă. Ce piatră? Păi, din când în când, mă hazardez… nu «dezahardez», cu proiectele mele și le iau în plin de parcă de ele depinde viața mea. Mă consum, mă agit, vreau să iasă, vreau să fie bine, vreau să fie și mai bine, vomit, nu dorm, mă enervez”, a povestit artista pe rețelele de socializare.

Theo Rose: „Viața cel puțin a unuia chiar depinde de mine”

Vedeta a subliniat că rolul de mamă i-a reconfigurat prioritățile și a învățat-o să înțeleagă ce este cu adevărat important atunci când este copleșită de muncă.

„Și după mă întorc la ăștia doi și-mi amintesc că viața cel puțin a unuia chiar depinde de mine. Și că restul, oricât de important pare când sunt în mijlocul lui, e bonus. Așa îmi mai dau singură câte un reminder că, pentru mine, succesul adevărat e ăla de acasă. Și din el iau și dau mai departe”, a adăugat cântăreața.