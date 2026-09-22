Charles Spencer, fratele prințesei Diana, vorbește într-un interviu amplu despre copilăria lor, relația cu familia regală, moartea surorii sale și teoriile conspirației care au apărut după accidentul din Paris. Într-o discuție acordată revistei People, Spencer susține și că Diana ar fi avut ADHD, fără să fi fost diagnosticată vreodată.

Charles Spencer, despre locul în care este înmormântată prințesa Diana

Charles Spencer, în vârstă de 62 de ani, a acordat un interviu revistei People cu ocazia apariției cărții sale, Swan Song: Diana, My Sister, lansată pe 22 septembrie.

Fratele prințesei Diana a vorbit despre amintirile pe care le păstrează despre sora sa și despre locul în care aceasta este înmormântată, pe domeniul familiei Spencer, Althorp, din Northamptonshire.

„Când sunt pe insulă, simt tristețe, desigur, dar și liniște. Mormântul Dianei este un loc foarte liniștit și frumos. Este un loc în care reflectez asupra pierderii, în mod firesc, dar iubesc frumusețea naturală din jur. Ea este acasă”, a declarat Charles Spencer.

Prințesa Diana a murit în 1997, la vârsta de 36 de ani, în urma unui accident de mașină produs la Paris. Înmormântarea sa, desfășurată pe 6 septembrie 1997 la Westminster Abbey, a fost urmărită de peste două miliarde de oameni, potrivit publicației americane.

Charles Spencer susține că Diana a avut o copilărie fericită

În cartea sa, Charles Spencer încearcă să contrazică ceea ce numește „mitul” unei copilării nefericite a Dianei.

Întrebat despre anii copilăriei lor, el a spus: „Copilăria pe care mi-o amintesc că am împărțit-o a fost una cu adevărat fericită. Desigur, a existat umbra plecării mamei mele [Frances] de acasă, dar tatăl meu [John] a fost un tată foarte grijuliu și a făcut ca locuința să fie un loc foarte vesel. Am verificat acest lucru cu oameni care și-au amintit acea perioadă. Am avut o bonă foarte drăguță, pe nume Sally, și... ea și-o amintea pe Diana ca pe o fetiță foarte fericită. Așa că poate că existau lucruri care se petreceau în interiorul ei, mai personale, pe care le procesa, dar la momentul respectiv cred că păream foarte fericiți.”

Spencer a vorbit și despre tatăl lor, despre care crede că s-ar fi confruntat cu depresia după plecarea soției sale. „A încercat să ne protejeze cât de mult a putut de acest lucru. Puteam să trec pe lângă biroul lui, să-l văd prăbușit în scaun, privind pe fereastră și să-mi dau seama că nu era fericit. Dar când era cu noi, era un tată foarte, foarte cald și iubitor. I se lumina fața. Așa că da, cred că provenea dintr-un mediu familial și dintr-o generație în care, cel puțin în Anglia, oamenii nu apelau la terapie. Ar fi crezut că recunosc o formă de nebunie.”

Tatăl lui Charles Spencer ar fi avut sentimente pentru regina Elisabeta

Familia Spencer avea legături cu familia regală britanică și înainte ca Diana să îl cunoască pe prințul Charles. În interviu, Charles Spencer povestește că tatăl său ar fi avut sentimente pentru regina Elisabeta înainte ca aceasta să se căsătorească cu prințul Philip.

„Tatăl meu nu vorbea niciodată despre asta, dar... în tinerețe, era un ofițer de armată foarte chipeș și lucra în apropierea familiei regale, iar eu cred că exista o anumită legătură resimțită de ambele părți. Și apoi, tatălui meu i s-a spus de către Lord Mountbatten, care era unchiul prințului Philip: «Ce Dumnezeu crezi că faci? Nu ești potrivit». Și i s-a spus să dispară. I-a frânt inima la vremea respectivă, când era un tânăr de 20 și ceva de ani.”

Charles Spencer vorbește și despre moartea fratelui lor mai mare, John, care s-a născut în 1960 cu 12 degete la mâini și la picioare și a murit în aceeași zi.

„Oare dacă al treilea copil ar fi fost un băiat, asta ar fi însemnat că poate Diana nu s-ar fi născut? A fost un moment extraordinar în familie, acest băiețel mult dorit, pentru că pe atunci era atât de important să ai un fiu care să preia numele familiei. Devastarea provocată de moartea lui John a avut ecou și probabil a rupt în profunzime căsnicia părinților mei.”

Ce își amintește despre reacția prințului Charles după moartea Dianei

Una dintre cele mai puternice afirmații din interviu se referă la discuția pe care Charles Spencer spune că a avut-o cu prințul Charles la scurt timp după moartea Dianei. Spencer spune că se afla în Africa de Sud când a aflat vestea și încerca să stabilească ce urma să facă pentru a reveni în Marea Britanie.

„Știam de câteva ore că Diana murise și alergam oarecum prin casă. Aveam patru copii mici. Eram doar eu și ei sub același acoperiș și încercam să-mi dau seama de toate, ce să fac, cum să mă întorc în Anglia și așa mai departe, pentru că locuiam în Africa de Sud. Și apoi a sunat el și, da, îmi pare rău să spun, pur și simplu suna foarte entuziasmat. Și știu că este nefericit, dar așa mi s-a părut și mi s-a părut atât de incredibil de bizar la momentul respectiv. Și pot doar să speculez de ce. Poate că simțea că acum, în cele din urmă, se putea căsători cu femeia de care era îndrăgostit, Camilla Parker Bowles, cu care s-a căsătorit ulterior, în 2005, dar asta este o speculație din partea mea.”

Charles Spencer a ținut să precizeze că aceasta este interpretarea sa asupra momentului și că nu pretinde că știe ce a stat în spatele reacției lui Charles.

„Am auzit, nu mă uit la The Crown, dar am auzit că în The Crown, de exemplu, Charles este cumva doborât de vestea morții Dianei, iar asta pur și simplu nu este adevărat. O parte din datoria mea, sunt istoric, este să consemnez faptele, iar asta fac. Nu există răutate. Nu sunt resentimentar sau amar ori ceva de genul acesta. Este pur și simplu un fapt, iar eu cred că este important ca oamenii să știe acest lucru. Și a fost devastator la momentul respectiv, de fapt, dar se întâmplau atât de multe în acea zi, încât pur și simplu m-am gândit: «Este foarte ciudat», iar așa privesc și acum în urmă la acel moment.”

Buckingham Palace a reacționat la afirmațiile lui Charles Spencer

În urma afirmațiilor din carte, Palatul Buckingham a transmis o reacție neobișnuită, precizând că, de regulă, nu comentează apariția cărților.

„Deși, în principiu, nu comentăm cărțile, Majestatea Sa este conștient că durerea provocată de pierderea unui frate poate întuneca rațiunea, poate afecta judecata și poate influența memoria în moduri pe care ceilalți nu le recunosc, chiar și după mulți ani.”

Declarația a fost emisă ca răspuns la afirmațiile lui Charles Spencer despre relația dintre Diana și fostul ei soț.

Disputa privind funeraliile prințesei Diana

Charles Spencer povestește și despre o altă conversație pe care spune că a avut-o cu prințul Charles înainte de funeraliile Dianei. El susține că un reprezentant al Palatului Buckingham i-ar fi spus că prinții William și Harry urmau să meargă în spatele sicriului mamei lor.

„I-am spus: «Ei bine, nu vor face asta». Instantaneu, pentru că, desigur, este monstruos ca idee, pur și simplu nu are sens. Și aveam și încrederea că știam că Diana mă lăsase tutorele lor. Și da, a fi tutore nu are statut legal atunci când celălalt părinte este în viață, dar am crezut că ea vrea să mă ridic pentru ei.”

Spencer spune că ulterior a fost sunat de prințul Charles. „Apoi telefonul meu a sunat din nou și m-am gândit: «Oh, nu știu ce este asta». L-am ridicat, era o linie directă, al cărei număr nu îl avea nimeni, și era prințul Charles. Și a spus: «Am înțeles că ai o problemă cu funeraliile». Și eu mă gândeam: «Nu chiar». Și am spus: «Nu, cred că totul merge bine». Apoi a spus: «Dar nu vrei ca William și Harry să meargă în spatele sicriului?». Iar eu am spus: «Dar bineînțeles că nu, domnule. Diana nu și-ar fi dorit asta». Și apoi a spus: «Ei bine, eu am mers în spatele sicriului unchiului meu, Lord Mountbatten». Iar eu am spus: «Da, dar dumneavoastră aveați 30 de ani, iar el nu era mama dumneavoastră».”

Spencer afirmă că discuția a devenit tensionată. „Ei bine, apoi a luat-o razna, de fapt, așa că a avut o adevărată izbucnire, iar eu pur și simplu am ținut telefonul așa și l-am lăsat să continue.”

Potrivit lui Spencer, conversația s-a încheiat cu o afirmație care l-ar fi surprins profund. „Apoi s-a oprit și m-am gândit: «Oh, acum o să-și revină». Și apoi a spus: «O vom uita destul de repede». Și mi s-a părut cu adevărat uluitor și atât de îngrozitor, iar eu i-am spus pur și simplu: «Nu-mi vine să cred că ai spus asta» și am închis telefonul.”

„Harry era atât de mic”

În cele din urmă, William și Harry au mers în procesiunea funerară din spatele sicriului mamei lor. Charles Spencer spune că momentul a rămas una dintre amintirile sale cele mai dificile.

„Mi s-a spus că William și Harry hotărâseră că voiau să o facă. Îmi amintesc că am spus: «Atâta timp cât nu au fost obligați să facă asta». Evident, nu ar fi trebuit să meargă. Nimeni nu poate crede acum că a fost lucrul potrivit. Îmi amintesc doar că Harry era atât de mic, un punctuleț de băiat mergând în public în spatele sicriului mamei sale. Este monstruos. A fost îngrozitor la momentul respectiv și puteam face atât de puțin.”

Spencer își amintește și momentul în care l-a îmbrățișat pe Harry în timpul procesiunii. „Și îmi amintesc că a existat un moment în care m-am gândit: «Bine, suntem la jumătatea acestei plimbări îngrozitoare și lungi». Și am trecut pe sub unul dintre acele arcuri magnifice din Londra, iar eu l-am îmbrățișat pe Harry și i-am spus: «Te descurci atât de bine». Și am continuat.”

Charles Spencer spune că regretă că nu i-a oprit pe William și Harry

Fratele Dianei recunoaște că a rămas cu un sentiment de vinovăție în legătură cu participarea celor doi băieți la procesiune.

„Da, chiar am vorbit cu ei despre asta. Și acum aproximativ 10 ani, ei bine, la a 20-a aniversare, am discutat puțin despre asta, dar nu cred că mai există cineva în viață care să creadă acum că a fost o idee bună.”

Charles Spencer spune că Diana ar fi avut ADHD

Un alt subiect important al interviului este ceea ce Charles Spencer consideră că ar fi putut fi o formă de ADHD în cazul Dianei. El afirmă că a fost diagnosticat cu ADHD la vârsta adultă și că a identificat la sora sa comportamente pe care le asociază cu aceeași afecțiune.

„Uite, Diana s-a născut în 1961 și, cu siguranță, sistemul școlilor private din Anglia nu era adaptat nevoilor copiilor așa cum este astăzi. Cred că Diana suferea de dislexie. Îi era destul de greu cu ortografia și ordinea cuvintelor și ordinea literelor. Eu am aflat abia târziu în viață că am un ADHD foarte sever și știu că exact asta avea și Diana. Este atât de asemănător.”

Afirmația reprezintă perspectiva personală a lui Charles Spencer. El subliniază că Diana nu a primit un astfel de diagnostic în timpul vieții. „Dar Diana era la fel de extremă. Așa că m-am supărat foarte tare când oamenii au încercat să spună, pentru că Diana putea fi foarte rănită și emotivă, că «poate avea tulburare bipolară sau tulburare de personalitate borderline» și toate celelalte. Cine știe? Știu că nu este vorba despre acestea, apropo, dar oamenii aruncă aceste teorii. Cred că este ceva mai obișnuit, într-un fel. Cred că era ADHD, iar respingerea, pentru persoanele cu ADHD, merge foarte, foarte profund.”

„Nu a existat niciun membru al familiei mele cu care Diana să nu se fi certat”

Charles Spencer spune că unele dintre comportamentele Dianei trebuie privite și prin prisma dificultăților cu care s-ar fi confruntat. „Asta nu este o critică. Este recunoașterea faptului că se lupta cu o afecțiune care era complet nediagnosticată și putea să se întoarcă brusc împotriva cuiva. Dacă simțea că un prieten o dezamăgise, era un lucru foarte important și era dificil să se revină după asta.”

El a mai spus: „Nu a existat niciun membru al familiei mele cu care Diana să nu se fi certat și de care să nu se fi îndepărtat pentru o perioadă. Dar presupun că, fiind familie, noi nu plecam nicăieri, așa că reveneam în grațiile ei sau orice altceva. Dar înțelegerea aspectului legat de ADHD este foarte utilă. Și, de asemenea, presiunea extraordinară sub care se afla.”

Spencer consideră că atenția permanentă asupra Dianei a avut un cost personal. „Ceea ce am ajuns cu adevărat să apreciez scriind această carte a fost că ea trăia această viață unică sub presiune, în care era analizată în fiecare zi... Iar când a ieșit de cealaltă parte a familiei regale [după divorțul de Prințul Charles, în 1996], cred că unii din presă s-au gândit: «Ei bine, a întors spatele acestei lumi. O putem zdrobi».”

Charles Spencer respinge teoriile privind moartea Dianei

Întrebat despre teoriile conspirației potrivit cărora moartea Dianei ar fi fost provocată intenționat, Charles Spencer spune că nu a crezut niciodată într-o astfel de variantă.

„Nu am crezut niciodată în teoria conspirației, pentru că, dacă cineva ar fi conspirat să ucidă o persoană atât de importantă precum ea, nu cred că aceea ar fi fost modalitatea în care s-ar fi întâmplat. În primul rând, nimeni nu a plănuit ca Diana să treacă prin acel tunel în acea noapte... Faptul că s-a terminat tragic printr-un accident de mașină, cred că este pur și simplu o coincidență. Apropo, dacă aș fi crezut altceva, aș fi spus-o. Pur și simplu nu văd lucrurile așa.”

Relația lui Charles Spencer cu actualul rege

Charles Spencer spune că în prezent nu mai are aproape nicio legătură cu Regele Charles al III-lea, fostul soț al surorii sale.

„Da, acesta este un punct important. Sunt. Îl văd ca pe un fost cumnat și sunt sigur că oricine a avut un divorț în familie va înțelege că oamenii care au fost mai apropiați de viața ta când cele două persoane erau căsătorite devin mai puțin apropiați. Nu am absolut nimic de-a face cu el acum. Ambii săi fii sunt de vârstă mijlocie. Poate că nu le place această descriere, dar sunt. Și eu nu am nimic de-a face cu el.”

Spencer a adăugat: „L-am văzut la nunți de familie sau orice altceva. Sună foarte respingător, dar pur și simplu nu face parte din viața mea și eu nu fac parte din a lui... La sfârșitul zilei, familia este familie, iar familiile au tot felul de energii, tensiuni, fericiri și probleme. Este pur și simplu normal.”

Charles Spencer spune că ar fi putut face mai mult pentru Diana

Întrebat dacă are regrete în ceea ce privește relația cu sora sa, Charles Spencer spune că se gândește dacă ar fi putut să o ajute mai mult.

„Aș fi putut face mai mult pentru a o ajuta cu viața ei publică? Probabil că da. Spre sfârșitul vieții ei, am ajutat-o puțin. Avusesem câteva confruntări cu presa. Am ajutat-o să câștige un proces important pentru calomnie împotriva unui ziar britanic. Duceam unele bătălii pentru ea în liniște.”

El a respins și afirmațiile potrivit cărora ar fi refuzat să îi ofere Dianei o locuință după divorț. „Unul dintre lucrurile care mi se reproșează complet pe nedrept este că nu i-aș fi oferit o casă. Când a divorțat, mi-a cerut Casa din Grădină din spatele parcului... Dianei îi plăcea pentru că sora noastră Jane locuia acolo cu copiii ei și era perfect pentru ei. Dar apoi poliția locală a mers acolo împreună cu mine și au spus că pur și simplu nu îi puteau proteja pe William și Harry... Ea nu ar fi putut locui în casa din grădină. Nu era o opțiune viabilă.”

„Mi-ar plăcea să râd din nou cu ea”

Pentru Charles Spencer, cele mai importante amintiri cu sora sa sunt cele legate de momentele în care râdeau împreună.