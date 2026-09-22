O deplasare planificată pentru participarea la o nuntă în orașul sârb Prijepolje s-a transformat într-o experiență extrem de neplăcută pentru un bărbat care rezervase cazarea din timp. Deși avea o confirmare fermă pentru o sumă substanțială, bărbatul s-a văzut nevoit să își caute de urgență un alt loc unde să înnopteze, după ce accesul în proprietatea închiriată i-a fost imposibil.

Bărbatul a povestit pentru publicația sârbească Blic, parte a grupului Ringier, că a rezervat un apartament în Prijepolje prin intermediul platformei Booking.com pentru perioada 19-21 septembrie 2026. Valoarea totală a achiziției s-a ridicat la 445,09 euro, suma fiind marcată drept nerambursabilă în sistem.

Scopul călătoriei era unul festiv, participarea la o nuntă în localitate, motiv pentru care bărbatul a încercat să stabilească toate detaliile logistice din timp. Înainte de a pleca la drum, el a contactat numărul de telefon indicat pe platformă pentru a confirma sosirea și pentru a stabili detaliile privind cazarea.

El le-a explicat gazdelor că vine pentru un eveniment de familie și că ar putea ajunge la o oră mai târzie, asigurându-i totodată că va achita întreaga perioadă de două nopți. În cadrul acelei conversații inițiale, nu i s-a comunicat nicio problemă legată de disponibilitatea spațiului și nu a primit vreun preaviz de anulare.

Lucrurile au luat însă o turnură neașteptată la scurt timp după aceea. Comunicarea cu persoanele de contact s-a întrerupt brusc, iar turistul a constatat că numărul său de telefon fusese blocat.

În acel moment a realizat că nu mai poate accesa cazarea plătită și că trebuie să găsească de unul singur o soluție de urgență în oraș pentru a nu rămâne în stradă.

Căutând ulterior alte opțiuni pe platformă pentru aceleași date, bărbatul a descoperit un anunț neobișnuit. Un apartament cu nume similar, în aceeași zonă, apărea listat pe Booking la un preț ieșit din comun: nu mai puțin de 9.273 de euro pentru cele două nopți de cazare.