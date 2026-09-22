Deși și-ar putea permite să stea în oricare dintre cele mai luxoase hoteluri din lume, în această perioadă a ales o locuință cu totul diferită. Cu o avere estimată în prezent la aproximativ 942 de miliarde de dolari, Elon Musk doarme într-o rulotă argintie Airstream din aluminiu, amplasată chiar lângă unul dintre cele mai importante proiecte de inteligență artificială ale companiei sale xAI, în Memphis, Tennessee, scrie Blick, parte a grupului Ringier.

Rulota are 4,9 metri și i se spune „palatul”

Musk a vorbit chiar el despre noua sa locuință în podcastul de tehnologie „All-In”. Cu umor, miliardarul și-a descris rulota drept „palatul” său. Modelul Airstream ales de Musk are caroserie din aluminiu, aproximativ 4,9 metri lungime și, în funcție de dotări, costă între 80.000 și 120.000 de franci elvețieni, potrivit Blick. În ciuda dimensiunilor reduse, rulota nu este tocmai una austeră. Este dotată cu o bucătărie mare, duș și aer condiționat. Pentru un om cu o avere de sute de miliarde de dolari, alegerea pare neobișnuită, însă motivul este legat direct de unul dintre cele mai importante proiecte ale sale.

Rulota se află în apropierea uriașului centru de date Colossus al companiei xAI, iar Musk vrea să fie cât mai aproape de lucrările de extindere și de echipele care dezvoltă infrastructura de inteligență artificială. În centrul de date din Memphis funcționează mii de calculatoare de mare performanță conectate între ele. Acestea sunt folosite, printre altele, pentru antrenarea chatbotului Grok, dezvoltat de xAI. Prima etapă a centrului ar fi fost construită în doar 122 de zile, potrivit informațiilor prezentate de Blick, iar lucrările nu s-au oprit aici. Infrastructura din Memphis continuă să fie extinsă, iar la sfârșitul lunii iulie, xAI a anunțat deja construirea unui al patrulea centru de date în zonă. Acesta va purta numele „Minihard”.

Miliardarul a mai dormit în birou, sub birou și chiar pe podeaua fabricii

Viața într-o rulotă lângă un centru de date nu este chiar o premieră pentru Elon Musk. Miliardarul are de mult timp obiceiul de a dormi foarte aproape de locurile în care companiile sale trec prin perioade importante sau dificile. În anii '90, pe când își construia prima companie, Zip2, Musk și fratele său, Kimbal Musk, au dormit luni întregi în birou. Mai târziu, în perioada în care dezvolta X.com, compania care avea să contribuie la apariția PayPal, Musk ar fi dormit chiar sub biroul său.

Obiceiul a continuat și după ce Elon Musk a devenit unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din lume. În perioada dificilă de creștere a producției Tesla din 2017 și 2018, Musk a povestit că dormea frecvent pe podeaua fabricii, uneori numai patru sau cinci ore pe noapte. După cumpărarea Twitter, în 2022, miliardarul a ales din nou să rămână foarte aproape de companie. Pentru o perioadă, a dormit pe o canapea în sediul rețelei sociale.