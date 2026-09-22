4 avioane Eurowings vor fi „botezate” cu numele unor oameni obișnuiți: cum poți înscrie o persoană apropiată în competiție

Compania aeriană low-cost Eurowings, parte a grupului Lufthansa, lansează o inițiativă inedită pentru locuitorii Europei: concursul „Dă un nume unui avion”. Până pe 11 octombrie 2026, europenii pot propune numele unor persoane care le-au făcut viața mai ușoară, oferindu-le șansa de a-și vedea prenumele inscripționat pe una dintre cele patru aeronave Airbus A320 ale companiei, relatează Euronews.

Potrivit CEO-ului Eurowings, Max Kownatzki, inițiativa își propune să-i onoreze pe cei care „fac o diferență reală prin bunătatea, sprijinul și aprecierea lor față de ceilalți”. „Fiecare aeronavă Eurowings conectează oamenii și îi apropie de cei care contează cel mai mult”, a declarat acesta. „Cu „Numește un avion”, îi celebrăm pe oamenii care le fac viața mai ușoară altora. Adesea, gesturile mici, de zi cu zi, fac cea mai mare diferență.”

Pentru a participa, doritorii trebuie să completeze un formular online pe platforma oficială a concursului, eurowings.com/nameaplane, și să scrie, în 250-400 de caractere, de ce persoana nominalizată merită această distincție. Regulamentul prevede o singură înscriere per persoană, iar participanții trebuie să aibă cel puțin 18 ani și să fie rezidenți în Europa.