4 avioane Eurowings vor fi „botezate” cu numele unor oameni obișnuiți: cum poți înscrie o persoană apropiată în competiție

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Compania aeriană low-cost Eurowings, parte a grupului Lufthansa, lansează o inițiativă inedită pentru locuitorii Europei: concursul „Dă un nume unui avion”. Până pe 11 octombrie 2026, europenii pot propune numele unor persoane care le-au făcut viața mai ușoară, oferindu-le șansa de a-și vedea prenumele inscripționat pe una dintre cele patru aeronave Airbus A320 ale companiei, relatează Euronews.
Potrivit CEO-ului Eurowings, Max Kownatzki, inițiativa își propune să-i onoreze pe cei care „fac o diferență reală prin bunătatea, sprijinul și aprecierea lor față de ceilalți”. „Fiecare aeronavă Eurowings conectează oamenii și îi apropie de cei care contează cel mai mult”, a declarat acesta. „Cu „Numește un avion”, îi celebrăm pe oamenii care le fac viața mai ușoară altora. Adesea, gesturile mici, de zi cu zi, fac cea mai mare diferență.”
Pentru a participa, doritorii trebuie să completeze un formular online pe platforma oficială a concursului, eurowings.com/nameaplane, și să scrie, în 250-400 de caractere, de ce persoana nominalizată merită această distincție. Regulamentul prevede o singură înscriere per persoană, iar participanții trebuie să aibă cel puțin 18 ani și să fie rezidenți în Europa.
Numele câștigătorilor vor fi anunțate în luna decembrie 2026. Cei selectați vor avea onoarea ca unul dintre avioanele Eurowings să le poarte prenumele, un gest simbolic de recunoaștere a impactului lor pozitiv asupra comunității.