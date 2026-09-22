Insula privată Argyronisos, situată în nordul Mării Egee, a fost scoasă la vânzare de agenția imobiliară Engel & Völkers. Proprietatea, care se întinde pe 24 de hectare, include mai multe locuințe, o capelă greco-ortodoxă, plaje izolate și infrastructură proprie alimentată cu energie solară. Prețul este disponibil doar la cerere, scrie Il Messaggero.

Argyronisos este una dintre cele mai exclusiviste insule private din Grecia

O insulă privată din Grecia, considerată una dintre cele mai exclusiviste proprietăți de pe piața europeană, a fost scoasă la vânzare de agenția imobiliară Engel & Völkers.

Argyronisos este situată în nordul Mării Egee și are o suprafață de 24 de hectare. Proprietatea include o reședință principală, o vilă cu două etaje, mai multe case tradiționale din piatră și capela istorică greco-ortodoxă Sfântul Anargiri. Potrivit companiei, insula oferă intimitate totală, infrastructură proprie și este amplasată în apropierea unora dintre cele mai cunoscute zone de navigație din arhipelagul Sporadelor.

„Argyronisos este unul dintre cele mai exclusiviste refugii private disponibile în prezent pe coasta europeană”, a declarat Georg Petras, directorul general al Engel & Völkers Grecia.

24 de hectare și heliport privat

Argyronisos se află în Golful Pteleos, în largul coastei de nord a insulei Evia, și este una dintre cele mai mari insule private complet amenajate din Grecia.

Proprietatea se întinde pe aproximativ 240.000 de metri pătrați și include în total 940 de metri pătrați de construcții: o reședință principală, o vilă pe două niveluri, mai multe locuințe tradiționale din piatră și spații destinate personalului. Complexul este înconjurat de un peisaj mediteranean, cu măslini seculari, chiparoși și mici golfuri cu plaje aproape neatinse.

Printre facilitățile proprietății se numără și un heliport privat, care asigură acces rapid către continent și alte insule din Marea Egee.

La 50 de minute de Atena cu elicopterul

Deși este izolată, insula are legături rapide cu mai multe destinații importante din Grecia. De pe coasta nordică a insulei Evia se poate ajunge ușor în Skiathos, Skopelos și Alonissos, iar Atena se află la aproximativ 50 de minute de zbor cu elicopterul.

Argyronisos, o insulă privată de 24 de hectare din Grecia, a fost scoasă la vânzare / Imagine generată cu AI

Potrivit Engel & Völkers, raritatea unor proprietăți similare reprezintă unul dintre principalele motive pentru care Argyronisos este considerată un bun unic. „Pe piața mediteraneană de lux, cumpărarea unei proprietăți este o alegere de viață. Cumpărarea unei insule private în Grecia este o alegere care lasă o moștenire. Insulele complet independente, cu istorie și infrastructură deja consolidate, sunt practic inexistente”, a spus Georg Petras.

Insula, alimentată integral cu energie solară

Istoria insulei Argyronisos este legată de o familie care a cumpărat proprietatea în 1961.

De atunci, insula a fost conservată, mai întâi ca plantație ecologică de măslini și reședință privată, iar ulterior ca refugiu exclusiv dedicat relaxării și stării de bine. Cu mult înainte ca sustenabilitatea să devină o tendință în domeniul imobiliar și turistic, Argyronisos adoptase deja un model de dezvoltare în armonie cu mediul. Întreaga insulă este alimentată cu energie solară produsă local, plantațiile de măslini sunt cultivate după criterii ecologice, iar intervențiile asupra terenului au fost limitate pentru a păstra peisajul natural.

Construcțiile din piatră au fost conservate cu grijă și integrate în peisajul mediteranean, fără a altera caracterul natural al insulei.

Cât costă insula Argyronisos

Engel & Völkers nu a făcut public prețul proprietății.