Fosta soție a lui Victor Slav a fost mereu pe prima pagină a ziarelor, iar în prezent are o relație cu Gabi Bădălău. Bianca Drăgușanu a acceptat să vină în emisiunea online „ZigZag”, unde a stat de vorbă cu comediantul George Tănase, fostul prezentator de la „Dimineața cu noi”.

Bianca Drăgușanu și-a asumat întotdeauna intervențiile estetice pe care și le-a făcut de-a lungul timpului și nu are de gând să se oprească aici. Ea a recunoscut că își dorește formele lui Kim Kardashian, chiar dacă aceasta este mică de înălțime. Din punctul ei de vedere, Bianca crede că femeile înalte sunt mai atrăgătoare.

„De exemplu, Kim Kardashian. Eu cred că dacă ea ar fi fost o femeie mai înaltă, măcar cu 10-15 cm era mai mișto decât e, dar are niște forme… pe care eu mi le doresc foarte mult și lucrez la asta. Doar că ea e foarte pitică așa… Mie mi se pare că dacă nu ești înaltă nu ești om! Nu mă face să zic lucruri care să… Eu sunt înaltă și îmi plac femeile înalte, dar asta nu înseamnă că am vreo problemă cu femeile care sunt scunde. Au și ele norocul lor că pot lua papainoage și pot părea înalte. Ai avantaje și dezavantaje. Fiind mică de înălțime ai multe avantaje. Mi se pare că femeile cu adevărat frumoase sunt cele înalte. De ce Miss Unvers are peste 1.80m?”, a declarat Bianca Drăgușanu, relatează avantaje.ro.

De asemenea, fosta soție a lui Victor Slav consideră că mulți care vorbesc urât despre ea, de fapt, o plac și nu vor să recunoască.

„Mulți care vorbesc nașpa despre mine mă admiră. Practic sunt un fel de fanii mei ascunși. Sunt mai fani decât fanii mei, pentru că ăștia își fac timp să te caute, să îți dea comentarii și să facă milioane de instagramuri false”, a mai adăugat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, despre Dana Budeanu

Se pare că iubita lui Gabi Bădălău o admiră foarte mult pe Dana Budeanu. Bianca Drăgușanu are numai cuvinte de laudă la adresa creatoarei de modă.

„Mă regăsesc în foarte multe lucruri pe care le spune ea. O ador! În afară de faptul că e frumoasă, că e independentă, că e deșteaptă…Băi, e deșteaptă rău de tot! E puternică și miserupistă. N-o interesează nimic de gura lumii. Face istorie femeia asta, crede-mă! Mi se pare femeia superbă, maximă în tot. Dacă m-ai pune să aleg între 10 bărbați și Dana Budeanu,aș alege Dana Budeanu”, a declarat Bianca Drăgușanu, în emisiunea „ZigZag”.

