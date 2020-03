De Ana Hațeg,

Australia Zoo din Queensland a fost alegerea lui Bindi Irwin pentru cununie, de la bun început. Este grădina zoologică făcută celebră de tatăl ei și locul unde trăiește și muncește întreaga sa familie – ea, soțul ei, fratele și mama.

Numai că ceremonia la care trebuiau să participe toți prietenii a fost anulată, după ce au intrat în vigoare restricțiile dictate de pandemia de Covid-19.

Nedorind să amâne momentul în care îi spune “Da” lui Chandler Powell, partenerul ei de viață, Bindi a decis să facă o ceremonie restrânsă, tot la Australia Zoo, la care au participat doar mirii și fratele și mama miresei.

Am avut o ceremonie restrânsă, iar eu m-am măritat cu prietenul meu cel mai bun. Ne-a luat un an să organizăm nunta, dar a trebui să schimbăm totul pe ultima sută de metri. Nu am avut invitați, deși ne-am dorit ca toți cei dragi nouă, rude și prieteni, să ne fie alături. A fost o decizie grea, însă în acest moment, cel mai important e ca toți să fim în siguranță. Sănătatea e mai importantă decât orice altceva. Iar iubirea ne va ajuta să trecem peste această perioadă grea.

Bindi Irwin, pe Instagram: