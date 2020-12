Motivul pentru care Dan Bittman nu a cerut-o în căsătorie pe Mihaela Rădulescu. Detalii despre povestea lor de dragoste. „Era un loc unde mergeam noi cu plăcere...”

Invitat la emisiunea 40 de întrebări, Dan Bittman a fost întrebat despre povestea pe care a trăit-o cu Mihaela Rădulescu. Denise Rifai l-a întrebat pe artist și dacă a cerut-o vreodată în căsătorie pe divă.

„Nu. Niciodată. Deși am vorbit de foarte multe ori. Era un loc unde mergeam noi cu plăcere, iar ea îmi spunea că o să-mi facă micul dejun… Nu știu de ce nu am putut niciodată s-o cer în căsătorie pe Mihaela Rădulescu.

Mi se părea că e foarte frumoasă, dar și foarte alunecoasă. Mi-era frică să fiu cu o așa frumusețe, pentru că s-ar fi putut să nu fie numai a mea. Și atunci m-am gândit de ce? De ce eu? De ce să cadă năpasta pe mine? Mai bine să rămânem prieteni”.

Despre poveștile încurcate de amor pe care le-a trăit Dan Bittman s-a scris mereu. În urmă cu aproximativ zece ani, s-a scris că Tania Budi ar fi stat o noapte întreagă în fața ușii apartamentului în care locuia Dan, pentru a se împăca. Totul, pe vremea când Bittman trăia o idilă cu Mihaela Rădulescu.

„Nu este adevărat că a stat toată noaptea în fața ușii, dar a venit și a bătut la ușă, puternic, când eu eram cu Mihaela în casă.

Nu am știut ce să fac atunci. M-am și gândit că Mihaela este o femeie puternică și că i-ar putea face față, în caz de ceva.

Atunci, am deschis ușa, Tania a intrat și a văzut-o acolo pe Mihaela. Și atunci a zis: Vaaaai, Mihaela! Și s-au pupat. Asta s-a întâmplat. Apoi, ele au rămas prietene”, a mai adăugat artistul la Kanal D.

