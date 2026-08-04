Probe solicitante, momente pline de umor și experiențe pe care, cu siguranță, nu le vor uita îi așteaptă pe 4 august 2026, de la ora 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Printre cei care intră în aventura din Brașov se numără și Bogdan de la Ploiești, pregătit să facă față tuturor surprizelor.

Așa cum bine știm, miza rămâne aceeași: câștigătorii se vor bucura de o zi de relaxare, în timp ce învinșii vor fi puși la muncă de nea Mărin. Ca de fiecare dată, emisiunea îi va purta pe concurenți prin provocări inedite, îi va aduce în ipostaze surprinzătoare și în situații pe care viața de zi cu zi nu le-a scos până acum în calea lor, dar le va oferi și numeroase momente pline de umor.

Odată cu participarea în show, Bogdan de la Ploiești a mărturisit că, datorită ritmului impus de competiție, a ajuns să se trezească la ora la care, în mod obișnuit, mergea la culcare.

„La nea Mărin am ajuns să mă trezesc la orele la care eu mă culcam, așa că… am venit pregătit de muncă și să câștig”, va spune artistul, după cum Libertatea a aflat în exclusivitate.

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Una dintre veștile care l-au surprins pe BDLP, așa cum mai este cunoscut manelistul, odată cu participarea în emisiune, a fost cea că poate face schimb de parteneri în timpul probei! Acesta a afirmat că ar vrea să meargă cu Liviu Vârciu.

„N-am știut că eu și Cristina putem să ne combinăm cu Liviu și Andrei și așteptam să vină Liviu la masă să vorbesc cu el și să îi spun că astăzi dacă avem un concurs foarte greu, poate rămân eu cu el în echipă sau poate fac echipă cu Andrei și să vedem fiecare la ce este bun, dar Liviu nu mai apărea”, mai spune cântărețul în show-ul de la Antena 1.

În ce formulă va rămâne până la urmă, aflăm tot în ediția din această seară. Noile episoade din „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere” sunt în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20.30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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