Prima centrală de termoficare construită în București după 1979

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE) și Titan Power au semnat un contract de finanțare de 289 de milioane de lei cu CEC Bank și Exim Banca Românească pentru construcția noii Centrale Electrice de Termoficare (CET) Titan în București.

Proiectul reprezintă o premieră, fiind prima centrală electrică de termoficare ridicată de la zero în Capitală după 1979, potrivit unui comunicat transmis de SAPE. Noua centrală este realizată de Titan Power S.A., o societate de proiect deținută majoritar de SAPE și minoritar de Electrocentrale Grup S.A. (ELG S.A.), companii aflate în coordonarea Ministerului Energiei.

În prezent, SAPE și Electrocentrale Grup S.A. se află într-un proces de fuziune, SAPE având rolul de entitate absorbantă.

„CET Titan, primul CET construit în București după 46 de ani, este în curs de realizare și a obținut finanțarea necesară. Semnarea contractului de finanțare pentru CET Titan București reprezintă un moment decisiv pentru un proiect strategic pe care l-am susținut constant, din diferite poziții de responsabilitate publică, de-a lungul ultimului deceniu”, a declarat Sorin Chiriță, membru al Directoratului SAPE S.A, în comunicat.

El a mai adăugat că va fi o investiție care „va produce energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență, va consolida securitatea energetică a Capitalei și va contribui la îmbunătățirea alimentării cu energie termică, în special în zonele deficitare ale sectoarelor 2 și 3”.

Beneficii pentru securitatea energetică a Capitalei

Noua CET Titan, amplasată în sectorul 3 al municipiului București, va utiliza tehnologii moderne de cogenerare pe gaze naturale, proiectate pentru obținerea unui randament energetic total de aproximativ 90% și pentru reducerea consumului specific de combustibil.

Potrivit sursei citate, la finalizarea investiției, centrala va produce aproximativ 400 GWh/an de energie electrică în bandă, care va fi livrată în rețeaua electrică de distribuție și în Sistemul Energetic Național.

De asemenea, centrala va furniza aproximativ 200 GWh/an de energie termică în Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică al Municipiului București – SACET, contribuind la creșterea siguranței alimentării cu energie termică în zonele deficitare din sectoarele 2 și 3 ale Capitalei.

Proiectul include utilizarea tehnologiilor moderne de cogenerare de înaltă eficiență, reducerea impactului asupra mediului și posibilitatea de adaptare la combustibili cu emisii reduse de carbon, precum amestecurile de gaze naturale și hidrogen, în funcție de evoluțiile tehnologice și reglementările europene.

Progresul lucrărilor

Lucrările de pregătire au fost deja demarate, iar prima etapă a constat în demolarea structurilor existente și îmbunătățirea terenului. În prezent, se desfășoară activitățile pregătitoare pentru construcția noilor instalații, iar principalele echipamente tehnologice sunt supuse testelor de acceptanță în fabrică.

Durata estimată pentru punerea în funcțiune a centralei este de aproximativ 14 luni, în funcție de respectarea termenelor și de parcurgerea etapelor de testare și autorizare. Proiectul CET Titan deschide calea pentru dezvoltarea unei noi generații de centrale energetice de cogenerare cu capacități de aproximativ 50 MW, care ar putea fi implementate și în alte orașe din România, pentru modernizarea infrastructurii energetice și pentru creșterea eficienței și securității energetice naționale.

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