În înregistrarea video, difuzată de poliție, un bărbat îmbrăcat în haine închise la culoare aleargă în jurul unui vehicul de transport de mărfuri încercând să scape de o dronă de tip FPV (First Person View – o dronă pilotată de la distanță) care îl urmărește și se năpustește în el. O explozie puternică se aude după impact.

Today, many were shocked by yet another video of the drone “safari” Russians are carrying out against civilians in Kherson. A Russian drone deliberately hunted down a man selling vegetables and detonated right next to him. The Russians even admitted to the crime, showing zero… pic.twitter.com/uGjC7esFwR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2026

Guvernatorul regional Oleksandr Prokudin a publicat ulterior o altă înregistrare video care îl arată pe bărbatul atacat pe un pat de spital. Potrivit oficialului ucrainean, victima, un vânzător de legume, a supraviețuit miraculos, doar cu răni provocate de schije și cu o comoție cerebrală.

„Tocmai începusem să aranjăm (legumele- n.r.). Și soția mea era acolo. Am auzit un zumzet. Am început să alerg, m-am lovit de vehicul. Am intrat în traiectoria sa (a dronei – n.r.), m-a lovit și pur și simplu am căzut”, mărturisește bărbatul, adăugând că a încercat să-l facă pe operatorul dronei să vadă că transporta doar legume, nu echipamente militare.

Cazul a fost comentat de Volodimir Zelenski, care a spus că soldații ruși „au o plăcere să ucidă și să maltrateze civilii”. Președintele ucrainean le-a cerut susținătorilor Kievului să intensifice presiunea asupra Moscovei.

La rândul său, ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha a denunțat o „crimă de război barbară comisă de Rusi”. „Mii de crime similare nu ajung niciodată la cunoștința publicului”, a afirmat șeful diplomației ucrainene.

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