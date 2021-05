Invitat la Ștafeta Mixtă, Bogdan Urucu a spus despre relația pe care Sorin și Albert au avut-o în competiție.

„Singura diferență a fost că Sorin a fost puțin mai vocal, iar Albert a lăsat de multe ori capul în jos sau nu a vrut să îi dea o replică.

Albert și Sorin

De asta de acasă a părut că Albert este o victimă. Din punctul meu de vedere, amândoi sunt oameni deosebiți. Când am intrat în competiție, nici nu am apucat să îmi dau seama ce s-a întâmplat cu mine.

Eram nemâncați, nu eram obișnuiți cu căldura asta. Prima zi a fost cam greuță, nu sunt genul de om care să îmi fac așteptări. Mi-am dorit să aduc punct din prima.

Dar noi eram așa cum erau ei când au intrat, în prima lună. Nu aveau exercițiul jocului. După 4 luni arunci altfel. Nu am venit ca în vacanță, am venit să asimilez experiența asta așa cum e.

„Eu sunt prieten cu amândoi”

Având în vedere natura meseriei mele, e greu să mă las influențat de cineva. Prin meseria mea, eu trebuie să fiu imparțial.

M-am apropiat de Sorin sau am vorbit mai mult cu el, pentru faptul că suntem apropiați de vârstă. Eu consider că m-am apropiat de amândoi. Nu știu dacă s-a dat la televizor, dar eu am vorbit cu amândoi. În timpul zilei stăteam cu Albert, după care stăteam cu Sorin.

Lucrurile pe care cu toții le știm, că încearcă să influențeze oamenii (n.r. – ce i-a spus Albert despre Sorin). Dar mie Sorin nu mi-a spus niciodată așa ceva. Sorin mi-a zis așa: O să vezi singur și te vei convinge singur de ce se întâmplă aici.

Nu e nimeni om rău. Nici Albert, nici Sorin. Eu sunt prieten cu amândoi”, a spus Bogdan Urucu, potrivit Wowbiz.

