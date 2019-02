Bradley Cooper este cel de-al zecelea actor nominalizat la Premiile Oscar trei ani consecutiv, pentru rolurile din drama „Scenariu pentru happy-end/ Silver Linings Playbook (2012), de David O. Russell, „Ţeapă în stil american/ American Hustle” (2013), de acelaşi David O. Russell, şi „Lunetistul american/ American Sniper” (2014), de Clint Eastwood.

Până acum, însă, el nu a reușit să se și impună la această categorie. Norocul ar putea să i se schimbe acum, când primul film regizat de el ar putea să-i aducă trofeul pentru cea mai bună interpretare.

La premiile Oscar 2019, Bradley Cooper concurează la categoria „cel mai bun actor în rol principal” cu:

Pelicula s-a bucurat de o mulțime de nominalizări și la Globurile de Aur, precum și la premiile BAFTA, însă actorul nu a luat și premiul pentru interpretare. La premiile acordate de academia britanică de film a fost răsplătit pentru … cântec. Mai exact, a primit premiul pentru „Cea mai bună muzică”.

„A star is born” este un remake, iar Bradley Cooper a reușit să aducă, potrivit criticilor, un suflu nou rolului interpretat în trecut de către Kris Krtstofferson, James Mason şi Frederic March.

El joacă rolul unui cântăreţ de talie internaţională care se îndrăgosteşte de o cântăreaţă tânără cu un viitor măreţ. Este martorul momentului în care cea care i-a furat inima ajunge la apogeul carierei, în timp ce cariera sa este în cădere, în special și din cauza problemelor cu alcoolul ale personajului.

El a ales-o ca parteneră pe marele ecran pe Lady Gaga, cea care debutează acum pe marele ecran. Cei doi au colaborat și la coloana sonoră, care a reușit să ajungă în topurile muzicale din întreaga lume – Shallow.

Pentru a reușit această performanță, Bradley a luat lecții de canto, învățând să vorbească cu accent texan, dar și cum să cânte cu … o octavă mai jos.

Deși se bucură de o mulțime de laude privind calitățile sale vocale, dar și cu nominalizări la cele mai prestigioase premii pentru interpretarea sa, Bradley Cooper a fost totuși dezamăgit. Asta deoarece și-ar fi dorit să fie și pe lista celor cinci regizori care se luptă pentru un Oscar.

„Am fost stânjenit. Eram într-o cafenea în New York City, iar când m-am uitat la telefon, Nicole (Caro, PR-ul lui) mi-a spus felicitări și m-a anunțat că am fost nominalizați. Nici măcar nu mi-au dat veștile proaste. Am fost jenat pentru că am simțit că nu mi-am făcut treaba”, a spus Bradley.

Cariera lui Bradley Cooper

Bradley Cooper a debutat cu filmul Wet Hot American Summer (2001), înainte de a obține prea bine cunoscutul rol ca Will Tippin în serialul plin de succes Alias (2001–2003).

Cooper a jucat în filmul de familie I Want to Marry Ryan Banks (2004), și a apărut în serialul Jack & Bobby (2004–2005). A jucat în comedia de succes Wedding Crashers (2005), precum și în filmul Failure to Launch (2006) ca prietenul lui Matthew McConaughey.

Cooper a jucat în rol principal în Kitchen Confidential, bazat pe memoriile lui Anthony Bourdain, care a debutat în septembrie 2005.

În martie 2006, Cooper a jucat în Three Days of Rain pe Broadway cu Julia Roberts și Paul Rudd la Teatrul Bernard B Jacobs. La sfârștul anului trecut, actorul Bradley Cooper a primit premiul Cinematecii Americane, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale în domeniul cinematografiei, într-o gală care a fost organizată la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, Los Angeles, pe 29 noiembrie, potrivit hollywoodreporter.com.

Bradley Cooper a devenit celebru graţie rolului Will Tippin din serialul de succes „Alias”, dar şi al celui din seria „Marea mahmureală/ The Hangover”, lansată în 2009. Actorul a mai putut fi văzut pe marile ecrane şi în „Scenariu pentru happy-end”, „Ţeapă în stil american” şi „Loveşte şi fugi”.

