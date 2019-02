Cariera lui Willem Dafoe, actor nominalizat la Premiile Oscar 2019

Willem Dafoe a mai fost nominalizat de trei ori în trecut pentru premiile Oscar. În 2018 el a fost nominalizat pentru „Cea mai bună interpretare a unui actor în rol secundar”, pentru filmul „The Florida Project” („Proiectul Florida”). În anii 2001 şi 1987 a mai fost nominalizat pentru categoria „Cea mai bună interpretare în rol secundar” pentru filmele „Shadow of the Vampire” („Umbra Vampirului”) şi „Platoon”.

Totodată, Dafoe a mai fost nominalizat şi la premiile Globurile de Aur, în 2019 (pentru filmul „At Eternitys Gate”), 2018 (pentru „The Florida Project”) şi 2001 (pentru „Shadow of the Vampire”).

De altfel, Willem Dafoe s-a mai făcut remarcat în filme precum „Spider-man” (2002) şi „The Grand Budapest Hotel”.

La premiile Oscar 2019, Willem Dafoe concurează la categoria „cel mai bun actor în rol principal” cu:

Bradley Cooper – „A Star Is Born”

Christian Bale – „Vice”

Rami Malek – „Bohemian Rhapsody”

Viggo Mortensen – „Green Book”

În total, Dafoe a jucat peste o sută de filme în cariera sa şi a primit recunoaştere internaţională pentru talentul său. Conform site-ului IMDB, el este aclamat pentru că a adus „versatilitate”, iar „curiozitatea sa artistică” l-a făcut să interpreteze impecabil multe roluri de teatru sau cinema.

Willem a fost născut în Appleton, statul Wisconsin, SUA. Mama lui, Muriel Isabel, era o asistentă medicală, iar tatăl lui, Alfred Dafoe, un chirurg recunoscut. Willem este căsătorit cu Giada Colagrande, alături de care a făcut trei filme: „Padre / A Woamn / Before It Had A Name”. Willem şi Giada au împreună un copil.

Dafoe este unul dintre fondatorii Grupului Wooester, un teatru experimental din New York. El a creat mai multe piese şi a activat la acest teatru în perioada 1977 – 2005. Ulterior, el a mai colaborat cu Teatrul Public din New York.

Cum s-a pregătit pentru rolul lui Van Gogh

Pentru a juca rolul lui Vincent Van Gogh, Willem Dafoe a studiat temeinic viaţa cunoscutului pictor olandez. Astfel, el a învăţat să picteze, făcând eforturi considerabile pentru a stăpâni și această artă.

„Nu am vrut să ilustrez ce crede lumea despre Van Gogh, i-am comemorat viaţa şi ce a lăsat în urmă. Nu este o reprezentare realistică a vieţii lui, dar surprinde sufletul lui Van Gogh prin artă şi limbaj. Arta este un fel de a vedea lucrurile”, a declarat actorul Willem Dafoe, care s-a transformat în pictorul olandez la 62 de ani, cu 25 de ani mai mult decât vârsta la care a murit Vincent Van Gogh.

„Este de fapt un film despre pictură”, a mai spus Willem Dafoe, la festivalul de film din New York

Sunt numeroase scene în care actorul american Willem Dafoe pictează, iar regizorul peliculei a vrut să se asigure că face acest lucru într-un mod cât mai real. Așa că i-a fost profesor! Asta cu atât mai mult cu cât regizorul Julian Schnabel este la rândul său pictor.

„Dacă faci un film despre un pictor, este o provocare să găsești un actor care să știe cum să folosească materialele. Așa că Dafoe nu interpretează pictatul, ci chiar asta face: pictează”, a declarat regizorul peliculei „At Eternity’s Gate”.

Willem Dafoe și Julian Schnabel au petrecut o perioadă de timp în Franța, unde s-au pregătit pentru această peliculă. Au mers în locurile în care a pictat Van Gogh, au încercat să reproducă tablourile, în timp ce discutau despre cum trebuie să fie amestecate culorile, cum se țin pensulele și chiar cum se cară șevaletul.

Când nu era alături de regizorul peliculei, Willem Dafoe exersa singur sau sub îndrumarea altei artiste, care a și realizat cele 130 de tablouri Van Gogh care apar în film.

Colaborarea lor le-a adus o singură nominalizare la premiile Oscar: cea a lui Willem Dafoe, la categoria „cel mai bun actor în rol principal”.

Cine a fost Vincent Van Gogh

Vincent Willem Van Gogh, pe numele lui complet, s-a născut, în Olanda, pe 30 martie 1853 şi a murit, în Franţa, pe 29 iulie 1890. El a fost un pictor post-impresionist şi este considerat unul dintre cei mai importanţi artişti din istorie. În ultimul deceniu din viaţa, Van Gogh a creat peste 2.100 de opere de artă, inclusiv aproximativ 860 de picturi în ulei. Picturile sale reprezintă peisaje, portrete şi auto-portrete. Acestea sunt caracterizate de culori şterse şi scene dramatice.

Pe 27 iulie 1980, la vârsta de 37 de ani, Van Gogh s-a sinucis, împuşcându-se în piept cu un revolver, în mijlocul unui câmp de grâu. Pentru că glonţul nu i-a atins organele vitale, el a reuşit să ajungă pe picioarele lui până la cel mai apropiat spital, unde a fost îngrijit de doi doctori. Totuşi, pentru că aceştia nu au reuşit să-i scoată glonţul din organism, Van Gogh a murit 30 de ore mai târziu.

