Invitată aseară, 9 decembrie, în emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena Stars, Brigitte Pastramă a povestit, cu zâmbetul pe buze, despre mutarea în Dubai. „Nu ne mutăm chiar definitiv. Am găsit o țară unde, în momentul în care ai intrat în ea, te avertizează că, dacă ești găsit cu chestii interzise, pedeapsa e capitală. Plus de asta, este o țară în care, dacă furi, ți se taie mâna. Este o țară frumoasă, o țară binecuvântată”, a mărturisit ea, conform spynews.ro.

Acolo, ei vor locui în casa de 400.000 de euro pe care au cumpărat-o, au achitat-o 70%, iar restul de 30% la finalizarea construcției. „Eu fac niște sacrificii pentru asta. Nu mă voi muta 100%, dar decizia e luată, eu am investit deja. De un an și ceva cochetam cu chestia asta, dar nu pentru a mă muta, era așa un vis”, a mai adăugat ea.

În privința locuinței, Brigitte spune că e pe deplin mulțumită. „Este o casă de 130 de metri pătrați. Are două dormitoare, trei băi, un living, o curticică mică, pentru câinele nostru.

În comparație cu casa de 400 și ceva de metri pătrați pe care o avem în Pipera, asta este o căsuță, unde poți să începi o viață, pentru că îmi doresc. Viața este mai ieftină acolo, îți spun sincer”, a mai declarat soția lui Florin Pastramă la Antena Stars.

Cum arată casa din Dubai a lui Brigitte Pastramă

Locuința i-a costat 400.000 de euro, pe Brigitte și Florin Pastramă. Casa are două dormitoare și este situată într-o zonă bună, iar în maximum trei luni va putea fi și locuibilă. „Bună dimineața, dragii mei! Astăzi am primit titlul de proprietate de la casa pe care o să vi-o arătăm în curând. Este o casă nouă, în Dubai. Au fost 8-9 zile zbuciumate, dar le-am dus pe toate la bun sfârșit. Felicitări, Brigitte! Ești noua proprietară a unei case în Dubai!”, a anunțat Brigitte Pastramă, pe Instagram, acum câteva săptămâni.

„Am fost în Dubai în urmă cu un an. Am urmărit să achiziționez o casă. Am vrut ceva pentru mine, am vrut să am ceva al meu unde să pot evada, să scap de stres, să mă pot relaxa așa cum îmi place mie. Am avut mai multe încercări, la un moment dat m-am chinuit să recuperez avansul pe care îl dădusem pentru o locuință care nu era tocmai ok. Am apelat apoi la Mircea Brânzei, care m-a ajutat foarte mult și mi-a oferit o soluție bună. Împreună cu el am găsit o casă într-o zonă foarte bună, o casă frumoasă, așa cum îmi place mie.

Este o casă cu două dormitoare. Sinceră să fiu, am vrut cu trei, dar am băgat banii în afacerile din România. Casa din Dubai a costat vreo 400.000 de euro, eu nu am optat pentru o plată în rate, am dat 70% din sumă, urmând ca peste 5 luni să achit și restul de 30%, când primesc cheia și e gata”, a explicat vedeta în urmă cu aproape două luni, pentru Click.

