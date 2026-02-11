În cea de-a zecea ediţie a sezonului, Donca a susținut că a suferit o accidentare în timp ce se afla într-un cocotier. Momentul nu a fost surprins de camere.

Într-un testimonial, Marian Godină a lansat o acuzație directă, sugerând că Donca și-ar fi „regizat” accidentarea.

„Eu, când am intrat în trib, eram ferm convins că îl voi întâlni și pe Călin Donca. Cunoscându-l, știind ce îi poate mintea, tind să cred că a aflat de venirea mea aici și acea căzătură, pe care nu a văzut-o nimeni, dar despre care vorbește toată lumea, cred că este o pură invenție a omului, care se descurcă nemaipomenit la astfel de lucruri”, a mărturisit Godină după ce a ajuns în tabăra Faimoșilor.

„Nu cred nicio secundă că el a căzut”, a spus și Naba Salem. Călin Donca a revenit și el cu un mesaj clar, după ce a fost acuzat. „Din păcate, Marian are nevoie de mai multe îmbrățișări. Da (n.r. crede că s-ar fi înțeles cu Godină). Oamenii puternici niciodată nu o să te vorbească atunci când nu ești prezent. Ei vorbesc direct în față, ce au cu tine. Eu lui Cristi i-am spus în față, Larisei i-am spus în față și lui Marian, dacă aș avea ceva să îi spun, îi spun în față. Nu îi spun când nu e prezent. El mă denigrează când nu sunt eu prezent. El doarme în baraca făcută de mine”, a susținut Donca.

„Dacă o minte atât de bolnavă crede că, vreodată, un tată cu 5 copii acasă și nevastă se aruncă din palmier ca să iasă că vine Baba Oarba Godină, cel mai mare polițist, cred că are scenarii mai proaste decât Larisa, despre care credeam că nu poate fi egalată prea ușor. Îi transmit să aibă o viață mai frumoasă, să se iubească mai mult cu soția de acasă. Doar așa va putea să își îndulcească sufletul, ca să nu ne vadă pe toți cei care contribuim cu ceva la salariul lui ca infractori. Să lase statul să decidă, iar el după aceea să se exprime”, a mai spus Călin Donca la Survivor: Povești din Junglă.

