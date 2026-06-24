Fiind unul dintre cele mai cunoscute nume din industria filmului, actorul consideră că britanicul Callum Turner este candidatul ideal pentru a prelua celebrul rol al Agentului 007.

Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației The Hollywood Reporter, în cadrul unui material dedicat lui Callum Turner. George Clooney nu și-a ascuns admirația pentru actorul în vârstă de 36 de ani, alături de care a colaborat în filmul „The Boys in the Boat”.

George Clooney îl vrea pe Callum Turner în rolul lui James Bond

„Sper că următorul James Bond va ajunge să fie Callum Turner. Cred că ar fi un Agent 007 grozav! Este înalt, chipeș, fermecător și britanic, așa că este omul perfect pentru acest rol”, a afirmat George Clooney.

În ultimii ani, Callum Turner și-a construit treptat o reputație solidă la Hollywood, evitând să accepte doar proiecte comerciale și alegând roluri diverse.

Actorul a apărut în seria „Fantastic Beasts”, în filmul „Assassin’s Creed” și în producții apreciate precum „Masters of the Air”. Recent, el a atras atenția și prin rolul din comedia romantică „Eternity”.

„Nu a ales doar proiectele care aduc bani ușor, ci a făcut lucruri cu adevărat interesante. Cumva, Callum Turner și-a croit drumul printre tot zgomotul din industrie și a ajuns în punctul în care oamenii se uită la el și spun: «Există ceva special la acest tânăr»”, a afirmat George Clooney, care consideră că succesul lui Callum Turner nu este întâmplător.

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În ciuda speculațiilor tot mai intense, Callum Turner a preferat să nu alimenteze zvonurile privind posibilitatea de a deveni noul James Bond. „Știu tot atât cât știți și voi. Chiar nu știu alte detalii în afară de cele știut și de voi”, a spus el atunci când a fost întrebat despre șansele de a primi rolul.

Viitorul francizei James Bond a intrat într-o nouă etapă după retragerea lui Daniel Craig, care și-a luat rămas-bun de la personaj în filmul „No Time to Die”.

Denis Villeneuve va regiza următorul film cu Agentul 007

În luna mai, Amazon MGM Studios a confirmat că procesul de selecție pentru următorul interpret al lui Agentului 007 este deja în desfășurare. Totodată, regizorul Denis Villeneuve, cunoscut pentru seria „Dune”, a fost ales să regizeze următorul film cu James Bond.

De-a lungul timpului, rolul lui James Bond a fost interpretat de actori emblematici precum Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan și Daniel Craig.

Înainte ca franciza să intre sub controlul Amazon, producătoarea Barbara Broccoli declara că personajul trebuie să rămână bărbat.

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