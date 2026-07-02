Kaufland vinde cu 16 lei produsul apreciat de toți grataragii, amatori sau profesioniști

Produsul vândut de Kaufland cu 16 lei, apreciat de grataragii

Mai precis, este vorba despre sacul de cărbuni de 3 kilograme. Acesta este vândut la prețul de 15,99 lei, fiind redus cu 36%, de la 24,99 lei, conform catalogului Kaufland.

Foto: Kaufland

Alte produse regăsite în catalogul Kaufland

În catalogul Kaufland, oamenii pot găsi și o masă, cu dimensiuni 57×70,5 cm, cu scaune, de dimensiuni 45x41x80,5 cm, la prețul de 279,00 lei. Prețul a fost redus cu 20%, de la 349,99 lei.

Un scaun stivuibil, de dimensiuni 57x57x79, se găsește la prețul de 49,99 lei. Acesta a fost redus cu 50%, de la 99,99 lei.

Un scaun monobloc se vinde cu 39,99 lei, fiind redus cu 42%, de la 69,99 lei. Tot pe catalogul Kaufland, oamenii mai pot găsi și un panou de protecție vizuală (6×1 m), la prețul de 59,99 lei. Acesta a fost redus cu 49%, de la 119,00 lei.

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