Când își va boteza Nicole Cherry fetița și ce spune despre nunta cu tatăl copilului ei. „Nu țin la chestia asta neapărat”

„Botezul o să aibă loc după Paște, prin luna mai cred”, le-a mărturisit Nicole Cherry fanilor, care au întrebat-o când o va creștina pe Anastasia.

„Amândoi ne-am dorit să fim părinți. Nu suntem căsătoriți, dar nu a fost o frână asta. Vreau să fac cununie, dar nu acum. Eu îmi doresc să am o rochie deosebită.

Să revin la forma mea inițială, vreau să fac mai multe lucruri înainte. Nu țin la chestia asta neapărat, că trebuie să fie. Se făcea și e frumos s-o faci, dar asta nu înseamnă că te împiedică cu ceva”, a spus Nicole Cherry la „Xtra Night Show” acum ceva vreme.

Artista a avut o naștere ușoară și o recuperare la fel de ușoară. „Nu pot să zic că am avut o experiență traumatizantă, nici pe departe. Eu nu am simțit nimic. Efectiv m-am bucurat de fetiță. Nașterea în sine a fost frumoasă și perioada de după, la fel. Chiar m-am bucurat 100% de ea și nu am simțit nimic. A fost de ajuns să o privesc și am uitat de tot”, a declarat Nicole Cherry, la scurt timp după naștere.

