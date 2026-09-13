Naufragiu în Marea Java: 6 morți și 107 pasageri salvați de pe un feribot indonezian

Șase persoane și-au pierdut viața, iar 107 au fost salvate după ce un feribot de pasageri indonezian s-a scufundat în Marea Java, a anunțat agenția de căutare și salvare din Indonezia. Operațiunea de salvare continuă pentru găsirea persoanelor dispărute.

Feribotul „Virgo Transport 8”, care transporta 243 de oameni, a pierdut contactul cu autoritățile în timpul unei furtuni puternice, anunță BBC.

Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei locale 02.00 (18.00 GMT, sâmbătă), la aproximativ 150 km sud de orașul Banjarmasin, destinația finală a navei.

Aceasta plecase sâmbătă la ora 10.33 din Surabaya și era programată să ajungă în Banjarmasin duminică, la ora 14.00, conform datelor furnizate de site-uri de monitorizare maritimă.

„Am primit primul mesaj de primejdie de la operatorul navei, PT Virgo, la ora 04.10”, a declarat agenția de căutare și salvare.

O echipă comună formată din agenția de salvare, forțele navale, poliția maritimă și alte instituții colaborează pentru a localiza persoanele dispărute.

Au fost mobilizate nave și un elicopter, iar toate ambarcațiunile din zonă au fost alertate să raporteze orice semn al pasagerilor. Aproximativ 280 de persoane participă la eforturile de salvare.