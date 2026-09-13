Filmul „Woman Unknown”, regizat de regizoarea daneză May el-Toukhy, a câștigat Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneția din 2026, încheiat sâmbătă. Mathilde Arcel a primit Coppa Volpi pentru cea mai bună actriță. Roxana Voloșeniuc, redactor-șef al revistei „Elle”, a fost prezentă la ediția din acest an și ne-a împărtășit câteva gânduri la finalul Festivalului de Film de la Veneția.

„Woman Unknown” a câștigat Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneția

Cea de-a 83-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, desfășurată în perioada 2-12 septembrie 2026, și-a desemnat câștigătorii sâmbătă seară. Filmul „Femeie necunoscută” (n.r. - Woman Unknown), regizat de May el-Toukhy, a obținut Leul de Aur pentru cel mai bun film.

Pelicula explorează povestea lui Marie, interpretată de Mathilde Arcel, o femeie care încearcă să-și reconstruiască viața printr-o căsătorie cu un văduv bogat, după ce a lucrat pentru el ca menajeră și bonă. Tensiunea crește când un secret din trecutul său, o relație cu un soldat german în timpul războiului, amenință să-i distrugă eforturile de a-și găsi liniștea. Filmul surprinde lupta eroinei de a-și proteja noua viață, în ciuda prejudecăților sociale ale epocii.

Mathilde Arcel a fost recompensată cu Coppa Volpi pentru cea mai bună actriță pentru rolul din această producție.

Tot ce s-a întâmplat în sală la proiecția filmului danez care a câștigat Leul de Aur

Proiecția peliculei „Woman Unknown” de la Festivalul de Film de la Veneția a fost marcată de momente neprevăzute, dar și de un succes remarcabil. În ciuda unui context lipsit de strălucirea obișnuită a Hollywoodului și a unei probleme tehnice care a alungat o parte din public din sală, producția a reușit să se impună definitiv în fața juriului și să obțină marea distincție a festivalului.

Roxana Voloșeniuc, redactor-șef al publicației „Elle România”, a fost prezentă în sală în momentul derulării evenimentelor și a împărtășit experiența trăită la proiecția oficială.

„Mă bucur enorm că am văzut Woman Unknown la Festivalul de Film de la Veneția. Iar victoria lui mi se pare cu atât mai importantă dacă mă gândesc la împrejurările în care a avut loc proiecția. Nici covorul roșu nu a strălucit prin prezența marilor vedete sau prin acel glam de Hollywood care atrage imediat toate privirile. Echipa filmului a intrat discret în sală. Era miezul nopții, publicul era deja obosit, iar filmul este extrem de dur și intens”, a scris Roxana Voloșeniuc, pe contul său de Facebook.

Problemele tehnice nu au afectat succesul peliculei „Femeie necunoscută”

În timpul proiecției pentru „Femeie necunoscută” nu au lipsit incidentele la Festivalul de Film de la Veneția. Prezentă în sală, Roxana Voloșeniuc a asistat la momentul în care subtitrarea în engleză s-a oprit, iar mai mulți spectatori au decis să părăsească sala.

„Foarte mulți spectatori au plecat după ce s-a decis întreruperea filmului. A venit un organizator în sală și ne-a spus că echipa își dorește să se reia proiecția de la momentul în care a început defecțiunea, pentru că își doresc ca publicul să aibă o experiență completă. Fiind filmul în daneză, spectatorii au întâmpinat probleme când s-a oprit traducerea în engleză.

Exista și o variantă în italiană, dar traducerea din engleză nu a mai funcționat și timp de 15 minute am încercat să ne dăm seama despre ce era vorba. Mulți oameni au decis să plece atunci”, a povestit Roxana Voloșeniuc, în exclusivitate pentru Libertatea.

În ciuda acestor dificultăți și a stării de neliniște create în timpul pauzei impuse, forța cinematografică a filmului a prevalat. Regizoarea May el-Toukhy, singura femeie regizor care a semnat individual una dintre cele 21 de producții aflate în competiția oficială, a fost recompensată cu prestigiosul Leu de Aur.

„Filmul pune foarte mult în centru femeia”

Odată ce s-a încheiat Festivalul de Film de la Veneția, Roxana Voloșeniuc ne-a vorbit și despre emoțiile pe care le-a simțit după vizionarea peliculei „Woman Unknown” și mesajul puternic pe care îl transmite producția daneză.

„Este un film foarte dur. La final am rămas cu o senzație apăsătoare, am simțit nevoia să merg acasă și să mă gândesc mult la temele pe care le aborda și la faptul că însuși corpul femeii este ca un câmp de luptă.

Filmul pune foarte mult în centru femeia, corpul ei și modul în care acesta devine cumva terenul de luptă al universului. Este o temă grea și complicată în esență, iar faptul că ea a fost singura femeie regizor selecționată a oferit filmului o încărcătură cu atât mai puternică.

Juriul a fost întâmpinat cu critici, considerându-se că alegerea a fost făcută pe bază de corectitudine politică (n.r. - political correctness). Mai ales Maggie Gyllenhaal, președinta juriului, a fost acuzată că a declarat filmul câștigător strict pentru că regizoarea era o femeie, dar nu cred că a fost vorba despre așa ceva. Filmul este extraordinar”, a mărturisit Roxana Voloșeniuc, pentru Libertatea.ro.

Ce alte filme și actori au mai fost premiați la Festivalul de Film de la Veneția

Marele Premiu al Juriului a fost acordat peliculei sud-coreene „Possible Love”, regizată de Lee Chang-dong. Filmul urmărește destinele a două cupluri căsătorite, care se intersectează în timpul realizării unui documentar. O altă distincție majoră, Leul de Argint pentru cea mai bună regie, i-a revenit lui Ilya Khrzhanovsky pentru filmul „Dau”, dedicat de regizor poporului ucrainean care „luptă pentru pace și libertate”.

Premiul pentru cel mai bun actor i-a fost acordat lui John Malkovich. La categoria Orizzonti, Riccardo Scamarcio a câștigat trofeul pentru rolul din „Children of the Monkey”, regizat de Tommaso Landucci.

Alin Șerban a câștigat Premiul Publicului la Festivalul de Film de la Veneția. Ea a scris istorie, devenind prima femeie regizoare de etnie romă din România care a prezentat un lungmetraj în cadrul prestigiosului eveniment din Italia.