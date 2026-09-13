Adam Frisby și Jamie Corbett, un cuplu britanic, se luptă pentru drepturi parentale în Marea Britanie, după ce fetița lor, născută printr-o mamă surogat din SUA în ianuarie 2026, nu le este recunoscută legal, relatează The Sun, care citează Sky News.

Doi britanici, Adam Frisby și Jamie Corbett, se confruntă cu un obstacol legal major în încercarea de a fi recunoscuți oficial ca părinții fiicei lor, Leven, născută prin intermediul unei mame surogat în SUA, în ianuarie 2026.

Legislația actuală din Marea Britanie stipulează că mama surogat rămâne părintele legal al copilului până la aprobarea unui ordin parental de 200 de pagini, un proces care durează în medie până la 12 luni.

Cei doi soți, care au ales să apeleze la o mamă surogat americană și la o donatoare de ovule, au întâmpinat dificultăți încă de la început.

Într-un interviu acordat emisiunii „The UK Tonight” de la Sky News, Corbett a povestit cum, la înscrierea fiicei lor în sistemul medical britanic, au fost întrebați insistent despre identitatea mamei biologice.

Am spus clar că suntem o familie formată din doi tați și că ea are o mamă surogat și o donatoare de ovule. După mai multe discuții, personalul cabinetului a devenit mai înțelegător, dar problema rămâne complicată.

Lucrurile s-au complicat și mai mult atunci când în sistemul NHS a fost notată observația că cei doi nu sunt recunoscuți oficial drept părinți legali ai lui Leven.

„De fiecare dată când mergem la doctor, ni se cere să specificăm cine este tatăl biologic pentru a obține consimțământul. Chiar dacă unul dintre noi este tatăl biologic, nu suntem recunoscuți ca părinți, deoarece mama surogat din SUA este considerată părinte legal. Suntem străini pentru propria noastră fiică”, a adăugat Corbett.

Frisby, fondator al brandului de modă In The Style, a subliniat impactul emoțional al acestei situații asupra familiei lui.

„Când avocatul nostru ne-a explicat tot ce nu putem face odată ce Leven este aici, am fost copleșiți. Este fiica noastră, am planificat-o ani la rând, dar trebuie să ne confruntăm cu probleme legale la fiecare pas. Dacă, Doamne ferește, ar avea nevoie de îngrijiri medicale de urgență, am fi nevoiți să cerem aprobarea instanței sau a mamei surogat. Nu ar trebui să fie așa”, a declarat el, pentru Sky News.

Pe lângă complicațiile administrative, cei doi părinți au fost vizitați de asistenți sociali pentru a evalua dacă sunt „potriviți” să își crească fiica.

„Un copil născut prin surogat nu este un copil accidental. Este planificat și dorit cu mult înainte de a se naște. Să fim evaluați acum, când suntem deja părinți, este o situație care nu are sens”, a adăugat Frisby.

Pentru a schimba legislația, cei doi au inițiat o petiție, care a fost dezbătută în Parlament pe 7 septembrie. Însă, potrivit declarațiilor lor, dezbaterea s-a concentrat mai mult pe acuzațiile că „bărbații bogați exploatează femeile” decât pe schimbarea politicii.