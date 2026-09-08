Cine transmite Real Madrid – Inter Milano la TV. La ce oră începe meciul din Champions League dintre Jose Mourinho și Cristi Chivu

Spectacolul din noul sezon al grupelor Champions League începe pe 8 septembrie 2026, iar chiar în prima zi are loc un duel stelar: Real Madrid întâlnește Inter Milano.

În meciul care se dispută pe Santiago Bernabeu, Cristian Chivu dă piept cu Jose Mourinho, antrenorul alături de care a reușit să câștige Liga Campionilor când era jucător și evolua pentru echipa din Italia.

„Avem obligația de a scrie pagini importante în istoria lui Inter. Standardele atinse de acest club sunt înalte și avem datoria de a continua pe aceeași linie. Pentru mine, Jose Mourinho este o persoană specială pe care am avut norocul să o întâlnesc în viața mea. M-a ajutat într-un moment dificil și nu voi uita niciodată asta. Am trăit multe momente frumoase împreună. Ce am preluat de la Jose Mourinho? Nu am copiat niciodată un antrenor și nici nu aș vrea să o fac”, a spus Cristi Chivu înaintea meciului din Spania.

Partida dintre Real Madrid și Inter Milano se dispută pe 8 septembrie 2026, de la ora 22.00 și este transmisă în direct de două posturi TV: Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Potrivit specialiștilor, în acest an, favorită la câștigarea Champions League este Arsenal Londra, în timp ce Inter Milan are doar șansa a noua. Iar adversara lui Cristi Chivu din această seară se află pe locul 7 în topul favoritelor.