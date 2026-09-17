Cât are pensia Serghei Mizil: „Toată ziua stau în vacanță”

La cei 73 de ani, pe care îi va împlini la sfârșitul lunii, Serghei Mizil duce viața unui pensionar de lux. O spune chiar el, în timp ce râde de pensia pe care o încasează lunar de la statul român.

Serghei Mizil nu se dezminte și face declarații savuroase despre viața de pensionar. Deși spune că încasează doar 1.200 de lei pe lună, fostul om de afaceri susține că nu duce deloc viața clasică a unui pensionar. Nu are activități precum șahul și tablele prin parcuri, ci se distrează în stațiunea Mamaia pe tot parcursul sezonului estival.

„Toată ziua stau în vacanță. Sunt peste tot că sunt la pensie. Sunt pensionar. Am pensie 1.200 de lei. Destinația mea preferată este Mamaia. Păi, stau acolo. Am plaja mea, stau vizavi acolo și fac mese cu porci, grătare. Ce scoici? Mâncăm porci, brânză, miei”, a povestit în stilul caracteristic pentru Libertatea.

Serghei Mizil poate să se adapteze și la condițiile grele de trai

Totuși, Serghei Mizil ne-a demonstrat de-a lungul timpului, cel puțin în cadrul reality show-ului „Asia Express”, că nu e obișnuit doar cu viața în puf. În timp ce mulți concurenți, din toate sezoanele, se plâng că nu se pot odihni din cauza cazărilor de pe traseu, Serghei Mizil ne-a declarat că pentru el a fost o nimica toată și că este obișnuit să doarmă și în condiții mai vitrege.

„Cazarea este cea mai grea pentru că ești obosit și dacă nu găsești cazare, mergi ore întregi cu rucsacul ăla în spate, cu toate alea și dacă nimerești nasol este greu. Eu sincer nu am avut treabă cu cazarea. Prin ce am trecut eu în viață asta era floare la ureche. Am rupt batalioane disciplinare, am rupt toate nenorocirile”, a mai declarat Serghei Mizil pentru Libertatea.