Pe lângă liderii clanului Cămătaru, în documentar au fost prezentate până acum și punctele de vedere ale unor oameni ai legii, dar au apărut și așa-numiții „locotenenți” ai interlopilor, printre care Paul Nedeluș.

Acesta din urmă nu doar că vorbește în serialul-documentar despre ascensiunea fraților Cămătaru, Nuțu și Sile, dar a fost și invitatul lui Dan Capatos în emisiunea lui, acolo unde a oferit și alte detalii despre producția care se vede pe PRO TV și VOYO.

„Am răspuns la niște întrebări exact cum mi le-ai pus și tu acum. Am răspuns așa cum am considerat eu că trebuie să răspund. Am spus și niște lucruri care au puțină ficțiune referitor la ce s-a întâmplat. Ca să dea bine în poveste. Eu n-am spus nimic. N-am dat nicio părere nimănui. Mă gândeam că o să iasă discuții, dar nu mă gândeam că o să iasă la nivelul ăsta”, a spus Paul Nedeluș în fața lui Dan Capatos.

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Membrul clanului Cămătaru a oferit și alte detalii din spatele camerelor de filmat, dezvăluind cum a ajuns să apară în serialul-documentar „Cămătarii”, după ce s-a întâlnit cu Codin Maticiuc, cel care a scris cartea „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”.

„Am fost o dată la ziua lui Nuțu, acum vreo doi ani. Nu-mi mai plac petrecerile astea… Când eram mai puști, da! Acum îi dai o sută la lăutar și spune trei cuvinte, după care cântă altuia… L-am văzut pe Codin Maticiuc și i-am zis: «Auzi, când ai scris cartea asta, m-ai întrebat și pe mine?». Mi-a spus că a scris și despre mine… I-am zis: «Cum să scrii despre mine, dacă nu mă cunoști?». Mi-a zis: «O să facem un film după poveste. Dacă ai să fii de acord și tu…». I-am spus: «Dacă o să fiu acasă, poate da»”, a adăugat Paul Nedeluș în emisiunea lui Dan Capatos de pe YouTube.

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