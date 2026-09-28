Georgiana Lobonț are 32 de ani și este una dintre cele mai apreciate artiste din România, fiind invitată des la evenimentele private. Cântăreața știe să facă atmosferă, însă prezența ei la un eveniment este destul de costisitoare. Recent, s-a aflat cât cere artista pentru un program de 45 de minute la un eveniment privat.

Se pare că artista nu acceptă chiar orice invitație, mai ales dacă evenimentul presupune o deplasare într-o altă zonă a țării.

Mai exact, se pare că Georgiana Lobonț nu va cânta la un eveniment decât în cazul în care are două sau mai multe concerte în acea zonă.

Pentru un program de 45 de minute, Georgiana Lobonț cere suma de 10.000 de euro, la care se mai adaugă și TVA, și costul transportului calculat în funcție de numărul de kilometri.

„Astfel se împarte transportul și cazarea, dar și celelalte cheltuieli cu celălalt organizator”, spune managementul artistei, potrivit Cancan.

Chiar dacă suma cerută pentru un spectacol de 45 de minunte nu este deloc mică, sunt oameni care îi solicită serviciile, pentru ca momentul să rămână unul special în viața mirilor. Este și cazul unei familii din Cluj.

„Eu și soțul meu am invitat-o la o nuntă aici, în Ardeal, și am plătit pentru un program 10.000 de euro. A fost un dar pentru fiica noastră, care s-a măritat toamna trecută. Dar a meritat. E o amintire pentru toată viața. Georgiana știe să facă spectacol, iar bucuria nuntașilor și a mirilor a fost imensă”, a declarat mama miresei, potrivit sursei citate.