Mihai Coadă a acceptat invitația lui Cătălin Măruță de a veni la podcastul său. Actorul și-a deschis sufletul și a vorbit despre motivele care l-au determinat să se îndrepte mai mult către biserică. A început să se apropie mai mult de Dumnezeu în urmă cu 20 de ani, atunci când și-a înșelat prima soție.

Prezentatorul de la PRO TV l-a complimentat pe Mihai Coadă pentru drumul pe care l-a ales, însă acesta i-a spus că nu este în regulă să-l laude, pentru că mândria este un păcat. De asemenea, actorul, în vârstă de 70 de ani, l-a avertizat pe Cătălin Măruță să aibă grijă cu celebritatea.

„Mândria e păcatul cu care e cel mai greu de luptat. Vezi că te paște treaba asta la PRO TV. Ești vedetă. Dar vezi să nu ți-o amețească Diavolul chestia asta că ai trecut peste mândrie.

Vrând, nevrând, făcând treaba asta… Îți mai trimite Dumnezeu și timp de smerenie, sunt convins de treaba asta. Îți face bine că te spovedești”, este sfatul duhovnicesc pe care Cătălin Măruță l-a primit de la Mihai Coadă, în podcastul postat pe YouTube, relatează Fanatik.

„Cred că am trecut peste lucrul ăsta”, i-a răspuns Cătălin Măruță actorului.

Cum a ajuns Mihai Coadă să primească rolul lui Nelu Curcă în serialul „La bloc”

În anul 2012, Mihai Coadă a renunțat definitiv la actorie. El a povestit cum a primit rolul pentru Nelu Curcă, personajul pe care l-a jucat în serialul „La bloc”

„Au dat foarte mulți actori pentru Nelu Curcă. Domnul Adrian Sârbu nu era de acord cu niciunul. Au dat 200 de actori din București. El și-a adus aminte că m-a văzut într-o piesă de teatru la Nottara jucând. A zis că eu m-aș apropia ca gen. (…)

Proba am dat-o cu Dragoș Moștenescu. Mi-a dat textul înainte să îl memorez că avem timp până la 12 noaptea. Am făcut cu Dragoș proba și am văzut că se râdea. Le plăceau. Am zis că dacă râde regizorul e de bine.”

„Am divorțat de prima soție din cauza ispitelor, așa mai păcătuiesc bărbații”

Fosta lui soție nu l-a mai iertat niciodată de atunci, iar când se întâlnesc îl tratează cu ignoranță. Mihai Coadă a povestit la podcastul „Acasă la Măruță” că la un moment dat s-a oferit să o ajute pe mama fiicei lui să care pungile cu cumpărături, iar ea l-a refuzat imediat. Actorul din serialul „La bloc” mărturisește că și fata lui a insistat ca ei să divorțeze.

„Din prima căsătorie aveam o fată. Fata mea ne-a zis și ea să ne despărţim, ea era cam libertină, avea 18 ani. Mi-a zis: «Dacă vă împăcați, eu plec de acasă». Era mai apropiată de mama ei și probabil au discutat. S-au despărțit apele după 17 ani. Am divorţat de prima soţie din cauza ispitelor, aşa mai păcătuiesc bărbaţii. Se mai uita în stânga şi în dreapta, femeia atrage…. Am stat singur 3 ani, nu ştiam ce să fac, atunci am vrut să intru în călugărie. Am greşit în căsnicie.”

