Cătălin Măruță a avut parte de o aniversare așa cum nici nu își imagina. Andra a pus la cale o surpriză emoționantă pentru soțul ei și l-a dus într-un loc de poveste de lângă București. Cea mai mare bucurie a prezentatorului de la PRO TV a fost faptul că a avut familia aproape și a putut petrece timp de calitate cu soția și cei doi copii.

Pe rețelele de socializare, Cătălin Măruță a postat un mesaj în care a spus în câteva cuvinte cum a fost anul trecut pentru el. Prezentatorul TV este încrezător și este curios să afle ce surprize frumoase i-a pregătit viața de acum înainte.

„Ultimul an a trecut cu o viteză uimitoare și am rămas cu multe amintiri frumoase!

La 46 de ani, simt că pot privi cu aceeași bucurie și spre trecut, și spre viitor. Am sentimentul că am făcut mereu tot ce am putut și cu cele mai bune intenții, iar viitorul sper ca va fi la fel de interesant. Cu fiecare an care trece, sunt din ce in ce mai convins că lucrurile simple sunt cele care contează cel mai mult: timp cu familia, sănătate, motive să râzi, dimineți în care timpul nu prea contează și îi ai aproape doar pe cei dragi”, a transmis vedeta de la PRO TV.

„Sunt mândră de omul minunat care ai devenit în anii aceștia”

Andra i-a transmis un mesaj public soțului său în care a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui. Cântăreața este foarte fericită alături de partenerul său și are familia pe care și-a dorit-o dintotdeauna. „În ziua în care împlinești 46 de ani, îți doresc să fii mereu înconjurat de dragoste, sănătate și fericire. Te iubesc enorm și sunt mândră de omul minunat care ai devenit în anii aceștia, de când te-am cunoscut. La mulți ani!”, a scris Andra pe Facebook.

Andra și Cătălin Măruță sunt împreună de 17 ani

S-au căsătorit în urmă cu 15 ani, după 2 ani de relație, iar de atunci sunt de nedespărțit. Artista consideră că în dragoste este permis orice și este bucuroasă că are o căsnicie liniștită alături de tatăl copiilor ei. Andra a mărturisit că ar trece peste multe în relația cu Cătălin Măruță, pentru că este omul pe care îl iubește.

„Eu cred că în dragoste orice este permis, când iubești cu adevărat. Poți trece peste niște lucruri, dacă iubești cu adevărat și dacă îți dorești ca lucrurile să funcționeze bine. Nu am trecut prin lucruri rele, dar mă gândesc că, mai ales dacă ai copii sau vrei să faci copii și să ai un viitor cu acel om, treci peste niște lucruri. Eu aș trece, așa văd în momentul ăsta. Nu am trăit, dar aș trece, pentru că știu cât de mult îl iubesc și ăsta e omul, nu cred că aș putea găsi pe altul”, a declarat Andra în cadrul unei emisiuni.

