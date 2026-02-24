După ce a aflat că nu va mai avea propria emisiune de la PRO TV, Cătălin Măruță a spus că după 18 ani de „La Măruță”, a venit timpul să petreacă mai mult timp alături de familia lui. Și fix așa a făcut!

Recent, fostul prezentator de la PRO TV a anunțat pe rețelele de socializare că pleacă în vacanță în Dubai. Iar de acolo își ține la curent fanii cu aproape tot ce face.

Spre exemplu, în urmă cu aproximativ 24 de ore Cătălin Măruță a avut parte de o experiență despre care spune că nu o va uita niciodată: prima ieșire la pescuit alături de David, fiul pe care îl are împreună cu Andra.

Fosta vedetă TV a postat pe Instagram mai multe fotografii în care apare împreună cu David, în timpul partidei de pescuit, iar în dreptul acestora a scris și un mesaj prin care dezvăluie cât de bine se simte de când nu mai prezintă emisiunea „La Măruță”.

„Astăzi m-am trezit la ora 05.00 dimineața, iar la ora 05.30 eram deja pe drum spre o experiență pe care o să o țin minte mult timp: prima ieșire la pescuit cu David. A fost liniștea aceea de dimineață devreme în care nu trebuie să spui multe. Între doi pești, în tăcerea aia simplă, parcă se spun cele mai importante lucruri. Am stat unul lângă altul, am râs, ne-am concentrat… și la final David a câștigat clar: 12 pești pentru el, 5 pentru mine. Dar dincolo de «scor» am câștigat amândoi ceva mult mai valoros: timp împreună, amintiri și sentimentul ăla că suntem exact unde trebuie.

După pescuit ziua a continuat simplu și frumos. Am pregătit peștele chiar acolo și am ieșit la o plimbare pe apă cu toată gașca, fără grabă, fără planuri complicate, doar familie, prieteni, povești și momente din acelea care te liniștesc. Nu despre unde ești e vorba, ci despre cu cine ești.

Vacanța asta e exact ce mi-am dorit atunci când am spus că vreau mai mult timp pentru noi: dimineți devreme, experiențe noi, plimbări fără program și seri în care simți că ești prezent cu adevărat. Noi patru, ca familie, adunând amintiri una câte una. Uneori, cele mai frumoase conversații nu au nevoie de cuvinte. Doar de un răsărit, de o undiță aruncată în apă și de conectare cu ai tai”, a scris Cătălin Măruță pe internet.

