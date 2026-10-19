Violeta Bănică, mărturisiri despre viața la New York. Câte kilograme a slăbit fiica Andreei Marin după ce s-a mutat în America

Violeta Bănică a slăbit 7 kilograme de când studiază la New York. Fiica Andreei Marin a revenit în țară și a dezvăluit motivul din spatele schimbării fizice.

Stabilită de mai bine de un an în Statele Unite ale Americii, unde studiază Dreptul, Violeta Bănică a fost, zilele trecute, într-o scurtă vizită în România. Tânăra a venit la București pentru doar două zile, lipsind de la cursuri special pentru a fi alături de mama sa, Andreea Marin, la Gala Nu Există nu se poate, pe care aceasta o organizează anual.

Anul trecut, din cauza programului încărcat de la facultate, Violeta nu a putut fi prezentă la eveniment, lucru care a motivat-o să își reconfigureze programul de data aceasta.

Prezența ei la București a atras toate privirile, tânăra vorbind deschis despre experiența studiilor în străinătate, dar și despre modul neașteptat în care i s-a schimbat stilul de viață de când locuiește în metropola americană.

Ce spune Violeta Bănică despre facultatea din SUA

Adaptarea la sistemul de învățământ american a fost un succes pentru fiica Andreei Marin, care s-a declarat impresionată de modul în care profesorii interacționează cu studenții.

„În America îmi plac foarte mult profesorii. E genul ăla de «close-knit community». Nu există într-un fel nicio barieră sau diferență de statut între student și profesor și atunci ai o conversație în care e parcă e prietenul tău. Și pe mine, cel puțin, chestia asta mă ajută enorm când ai un expert în domeniu care vine și vorbește cu tine de parcă tu te cunoști cu el de 20 de ani. Mi se pare proximitatea asta atât de benefică pentru orice mediu de învățare și... na, mă bucur foarte tare că sunt acolo și în genul ăsta de environment, că nici nu mai am cuvintele corecte”, a mărturisit Violeta Bănică conform Spynews.

Violeta Bănică a slăbit 7 kilograme în America

Dincolo de succesul pe plan academic, mutarea la New York a venit la pachet și cu schimbări în special în ceea ce privește alimentația. Tânăra a recunoscut că îi este foarte greu să se obișnuiască cu mâncarea procesată din America. Refuzul de a mânca preparate grase din oraș a dus la o scădere involuntară în greutate.

Violeta preferă să își gătească singură acasă atunci când timpul îi permite, deși programul încărcat de la universitate îi lasă puține momente de răgaz. Această schimbare alimentară a dus la pierderea a 7 kilograme.