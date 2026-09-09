Mona Segall dezvăluie cine este echipa de la Asia Express 2026 care a primit a doua șansă. Află motivul medical pentru care concurenții au ratat sezonul trecut.

Producătoarea TV Mona Segall a oferit detalii exclusive pentru Libertatea despre noul sezon al emisiunii Asia Express – Drumul Mătăsii. Creatoarea unuia dintre cele mai urmărite formate din România ne-a a dezvăluit că selecția concurenților este un proces de durată, dar că situațiile neprevăzute pot schimba complet lista finală în ultimul moment. În cazul unei echipe, absența din sezonul trecut nu a fost cauzată de o răzgândire, ci de un ghinion pe pârtia de schi.

Ce spune Mona Segall despre Asia Express 2026

Anul acesta, echipa de producție a ales să ducă aventura pe un nou teritoriu, însă miza vizuală a adus la pachet o serie de provocări majore. Mona Segall a explicat la ce ar trebui să se aștepte publicul în acest sezon.

„Să vă așteptați să fiți din nou uimiți sper, pentru că ajungem în China, care este o țară uimitoare și mă bazez mult pe asta. Mă bazez ca de obicei pe casting pentru că întotdeauna ne surprinde castingul și sper că și de data asta să își găsească fiecare dintre cei care ne urmăresc perechea preferată sau perechea mai puțin preferată și să poată să urmărească mai cu interes tot ce se întâmplă acolo”, a declarat Mona Segall pentru Libertatea.

Mona Segall, dezvăluiri despre castingul de la Asia Express

Procesul prin care o vedetă ajunge pe lista oficială a concurenților presupune luni de muncă în spatele ușilor închise. Selecția este coordonată de o echipă extinsă, care testează compatibilitatea și rezistența partenerilor.

„Sunt concurenți care sunt persoane cunoscute, VIP-uri și ei sunt aleși de o echipă mai mare, ei sunt căutați și aleși. Cei care se ocupă de casting, Dan Haiduc cu Cătălin Prini, se întâlnesc cu fiecare pereche în parte, se întâlnesc cu zeci de perechi până să-i alegem și stau ore și ore și ore. Stau de vorbă, văd care este chimia, văd care este relația de cuplu, care este energia și în funcție de asta povestim cu toții și alegem”, a explicat producătoarea de la Asia Express pentru Libertatea.

Valerie Lungu și Alex Gâlcă au ratat anul trecut Asia Express

Valerie Lungu și partenerul ei, Alex Gâlcă, formează echipa care a primit o a doua șansă de la Mona Segall pentru a participa la Asia Express – Drumul Mătăsii. Cei doi au fost la un pas să pășească pe traseul competiției anul trecut, însă o conjunctură medicală neprevăzută le-a dat peste cap toate planurile înainte de plecarea la filmări.

„Din fericire acum nu, dar în alte sezoane s-a întâmplat. S-a întâmplat chiar în primul sezon, unde s-a îmbolnăvit una din perechi, iar perechea care a câștigat până la urmă sezonul a fost adusă pe ultima sută de metri. Este vorba despre Raluk și Ana Baniciu. S-a mai întâmplat și în alte sezoane ca o echipă să nu poată să vină în ultimul moment, chiar o echipă care a venit anul ăsta: Valerie Lungu și Alex. Ei trebuiau să vină și anul trecut și Alex a avut un accident la schi și nu s-a mai putut. Se întâmplă tot timpul asemenea lucruri, dar trebuie să le rezolvăm întotdeauna. Avem niște rezerve”, a spus Mona Segall pentru Libertatea.

Mona Segall: „În China a fost foarte greu"

Pe lângă competiția directă dintre perechi, traseul din China s-a dovedit a fi un test extrem și pentru echipa din spatele camerelor. Zilele de filmare s-au prelungit din cauza distanțelor parcurse, iar ritmul solicitant și-a spus cuvântul asupra tuturor celor implicați.