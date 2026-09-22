O fetiță din China a doborât de două ori recordul mondial la Cubul Rubik. Are doar 6 ani și se antrenează 3 ore pe zi

O fetiță de doar 6 ani din China a intrat în istorie, doborând de două ori recordul mondial feminin la rezolvarea Cubului Rubik 3x3, în mai puțin de 5 secunde, relatează portalul de știri CBS News.

Fetița de 6 ani din China a doborât două recorduri în trei zile

Lian Yunzhi, din Chengdu, provincia Sichuan, a participat la două competiții certificate de World Cube Association, organizate în orașele Wuhan și Guangzhou. În cadrul acestor evenimente, micuța a stabilit noi recorduri mondiale: o medie de 4,52 secunde la prima competiție și 4,27 secunde la a doua, după ce a rezolvat Cubul Rubik de cinci ori.

Lian este considerată „prima femeie speedcuber care a obținut o medie sub 4,5 secunde”, după cum relatează și CCTV. Într-un videoclip publicat de postul de televiziune, Lian poartă o fundiță roșie cu carouri și mânuiește rapid cubul, finalizând soluționarea puzzle-ului, aplaudând și sărbătorind cu un gest de victorie.

Cum a început pasiunea fetiței din China pentru Cubul Rubik

Lian, alintată Zhizhi, a descoperit Cubul Rubik după ce a fost înscrisă de părinți la un curs dedicat acestei activități, alături de alte lecții extracurriculare precum dansul și muzica, a declarat mama sa, Lin Yangxi, pentru publicația locală Red Star News, citată de agenția AFP.

„Am realizat treptat că această activitate este excelentă pentru dezvoltarea abilităților complexe ale unui copil”, a explicat Lin, care a decis să-i susțină pasiunea. În prezent, „Zhizhi” stăpânește peste 1.300 de algoritmi pentru rezolvarea Cubului Rubik și dedică între două și trei ore pe zi pentru antrenamente.

Mama susține că pasiunea micuței are numeroase beneficii pentru sănătate

În casa familiei din Chengdu, trofeele câștigate de Lian sunt expuse cu mândrie pe un raft. Mama sa subliniază că această pasiune are numeroase beneficii pentru dezvoltarea personală a micuței.

„Rezolvarea Cubului Rubik îmbunătățește concentrarea, memoria, gândirea logică, capacitatea de orientare în spațiu și ajută la dezvoltarea unei atitudini sănătoase față de câștig și eșec”, a spus femeia, potrivit sursei citate mai sus.

În același timp, Lin punctează că această activitate nu presupune doar memorarea mecanică a unor formule.

„Nu este vorba doar despre memorarea oarbă a formulelor, ci și despre utilizarea raționamentului logic pentru a găsi soluții optime”, a mai spus ea. Performanța lui Lian Yunzhi a atras atenția internațională.