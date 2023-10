După de mai bine de doi ani de zile Isabela Elisei a învățat la o unitate de învățământ la stat, Oana Roman a decis în vara acestui an să-și înscrie fetița la o școală privată. Acum, Isabela e în clasa a III-a și încă e în perioada de acomodare.

Oana Roman a avut deja și prima ședință individuală cu învățătoarea și directoarea școlii, care au lăudat-o pe fiica vedetei. „Am avut întâlnirea individuală cu învățătoarea Izei și cu directoarea școlii pentru că am mutat-o la o nouă școală privată, unde sunt mult mai puțini copii și au timp să facă întâlniri individuale și cu fiecare părinte în parte”, a spus Oana Roman.

Ce au zis învățătoarea și directoarea despre Isabela: „Că are valori foarte serioase, că e super bine educată”

Și a continuat: „Și la întâlnire mi-au spus că Iza este copilul pe care orice profesor și l-ar dori. Doamna directoare mi-a spus că ea, dacă ar putea, ar lua-o pe Iza de mână și ar duce o la fiecare în fiecare clasă ca s-o arate și să de-a exemplu despre cum trebuie să fie un copil.

Că este foarte bine, că are valori foarte serioase, că e super bine educată. E super serioasă și implicată la școală, este super iubitoare și săritoare pentru ceilalți copii și un copil fericit”.

„Ea e foarte fericită cu mine”

În același interviu pentru Ciao, Oana Roman a recunoscut că Isabela ține legătura cu tatăl ei, cu Marius Elisei, de când acesta a plecat de acasă. În vară, vedeta și acesta au încercat să se împace după despărțirea din ianuarie.

Nu au reușit, așa că pe 3 septembrie s-au separat definitiv, iar el are deja o altă relație. „Are o relație ok cu tatăl ei, ea știe să separe lucrurile, să le înțeleagă. Evident că i-ar fi plăcut să fie el cu noi în continuare, dar a înțeles că situația era în punctul în care oricum nu se mai putea. Că am târât-o încă 5 luni degeaba, pur și simplu. Ne-am chinuit reciproc și n-a meritat deloc.

Ea e foarte fericită cu mine, pentru că noi facem un milion de activități. Facem vacanțe, mergem în vizită la prieteni, avem viață socială, ne plimbăm, mergem la școală, nu are timp să se plictisească absolut deloc.

Avem foarte mulți prieteni apropiați care ne cheamă, pentru că au curți, unul la Snagov, unul e la nu știu unde. Încontinuu plecăm pe undeva, dacă nu plecăm la prieteni, plecăm undeva lângă București. Sau plecăm la munte sau plecăm la Pitești la nașa sa sau undeva tot plecăm”, a mai zis Oana Roman, care nu mai ține legătura deloc cu Marius Elisei, care a blocat-o pe toate rețelele de socializare, mai puțin pe mail.

„A spus că singurul loc în care nu sunt blocată este pe Mail și e foarte supărat că pe Mail nu mă poate bloca. Pot eventual să-i trimit un Mail. Și dacă se întâmplă, ferească Dumnezeu, ceva rău, iau telefonul Izei și sun de pe telefonul ei, ce să fac”, a încheiat ea.