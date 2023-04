După două săptămâni petrecute în jungla din Republica Dominicană, Sebastian Dobrincu s-a accidentat pe traseu și a fost nevoit să părăsească Survivor România 2023. Concurentul a vorbit într-un interviu pentru ego.ro despre această experiență unică, dar și ce a făcut cu banii pe care i-a primit.

Înainte de a începe competiția, Sebastian Dobrincu anunța că va dona marele premiu, asta în cazul în care va ajunge să câștige Survivor România 2023.

„Târziu am aflat că există un premiu în bani”

„Dacă mi-am donat onorariul? L-am donat cu un multiplu de…, un factor destul de mare. Nu asta e. Dar nu este genul de lucru despre care îmi place neapărat să vorbesc. Nu m-am dus la Survivor ca să donez banii, pur și simplu nu ăla era motivul pentru care am acceptat competiția. Motivația mea nu era financiară. Târziu am aflat că există un premiu în bani. Ca să fiu sincer la semnarea contractului am aflat.

Fiind cauza care îmi este cea mai dragă, având și o legătură personală, bunica mea murind de cancer la Spitalul Fundeni, secția pe care o renovăm. Am avut un atașament personal și am vrut în primul rând să trag un semnal de alarmă pentru niște lucruri care nu par să se rezolve de la sine așa cum am crede noi. Renovarea spitalelor sau echiparea lor cu echipament medical necesar, nici măcar nu vorbim de o fiță sau de o extravaganță, e o necesitate pentru supraviețuire, pentru vindecarea unor pacienți. Am încercat să contribui, să atrag măcar atenția prin prisma emisiunii și să pot, dacă aveam ocazia să câștig, să adaug un plus pe lângă ceea ce contribui deja.”

Recomandări ANALIZĂ. „Gaura” de 20 de miliarde de lei din finanțele statului nu se poate astupa decât prin creșteri de taxe, susțin economiștii. „Sunt cu spatele la zid”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Sebastian Dobrincu se reface cu greu după accidentare

Artistul a părăsit Survivor România 2023 în cârje și își revine cu greu după accidentarea prin care a trecut în timpul unei probe. Sebastian Dobrincu a consultat mai mulți medici după ce a revenit în țară pentru a găsi o soluție pentru problema sa medicală.

„Pe deplin nu o să mai fiu niciodată pentru că am rupt niște articulații și cartilagii care nu mai cresc la loc, dar mă obișnuiesc să trăiesc și așa. Există viață și după ce îți pierzi un deget și după Survivor. O iau încet, cu kinetoterapie, reflexoterapie, mai ușor cu alergatul, cu sportul intens. Mă obișnuiesc, nu prea am de ales.”

Deși a trecut printr-o accidentare gravă, Sebastian Dobrincu nu are stare și nu poate sta în repaus. „Nu am stare, adică nu pot să stau locului. Asta e de fapt problema mea. Muncitor sau nu, nu am răbdare. Temperamentul meu este mai agitat. Am avut și eu o șansă să mă victimizez și să stau la pat, dar n-am profitat de ea. Ce să fac? Chiar regret acum că n-am profitat să stau un pic să mă cocoloșesc. Asta e”.

GSP.RO „Nu am avut niciun ajutor!”. Raluca și-a schimbat cetățenia dezamăgită de România. Patru ani mai târziu și-a dat seama ce a însemnat decizia radicală luată

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Zelenski, anunț despre România! Alertă în Occident, ce a spus președintele Ucrainei

Viva.ro Îți amintești de Marinela Nițu, iubita lui Miron Cozma? Cum arăta Marinela Nițu la 53 de ani, după ce s-a retras din showbiz

TVMANIA.RO Andreea Bălan, prima reacție după ce a fost văzută când se săruta cu Jador. „Profit acum”

Observatornews.ro "A salvat o viață, dar a pierdut-o pe a lui". Dumitru, bărbatul care a deszăpezit drumul Ambulanţei către gravida din Botoşani, a murit după 40 de ore de muncă fără oprire

Știrileprotv.ro Ce pedeapsă riscă elevul din liceul Ion Creangă, care și-a rănit profesoara. Explicațiile unui avocat

FANATIK.RO De ce nu e bine să arunci șervețele umede în toaletă. Mulți români fac această greșeală

Orangesport.ro EXCLUSIV! Gigi Becali se mută din casa din Pipera într-un ”palat” de 20 mil. €, lângă Bucureşti. FOTO! Cum arată

Unica.ro Multă lume bănuia, dar acum s-a confirmat! De ce au divorțat Deea și Dinu Maxer de fapt