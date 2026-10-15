Corina Caragea profită din plin de un concediu prelungit, iar destinațiile de vacanță pe care le-a ales și pe care le arată fanilor de pe rețelele de socializare adună mii de like-uri și sute de comentarii.

În urmă cu aproximativ 24 de ore, prezentatoarea știrilor sportive de la TVR a ajuns în Honolulu și a mers pe plajele din Waikiki. Acolo era stare de urgență, deoarece uraganul Nolo se apropia și fuseseră anunțate furtuni și valuri uriașe.

Mai mult decât atât, Corina Caragea a dezvăluit că pe plajă se află și statuia lui Duke Kahanamoku, campion olimpic la înot și legenda care a dus surfingul hawaiian în lumea întreagă. Iar pe acesta l-a comparat cu românul David Popovici.

„Am aterizat în Honolulu în plină stare de urgență preventivă. Uraganul Nolo se apropia cu viteză. Ploaie torențială, valuri uriașe, saci de nisip pregătiți la intrarea în magazine și hoteluri. Și totuși, n-am simțit nicio clipă panică. De la balconul hotelului, chiar în mijlocul acțiunii, pe Waikiki Beach, priveam fascinată contrastul: în timp ce se făceau pregătiri pentru furtună, localnicii cântau și dansau pe străzi. Alții se aventurau pe valurile furioase. Până la urmă, Waikiki este paradisul surferilor. Hawaii mi-a plăcut și pe vremea asta. În loc să fug de ploaie, am ales să mă bucur de ea.

Waikiki nici nu prea te lasă să fii altfel. Aglomerată, urbană, agitată zi și noapte, cu celebrul crater vulcanic Diamond Head în fundal, este o plajă unde surfingul face parte din identitatea locului. Aici se află și statuia lui Duke Kahanamoku, un fel de David Popovici al hawaiienilor: campion olimpic la înot, dar și legenda care a dus surfingul hawaiian în lumea întreagă. Iar apusurile de pe Waikiki... pentru ele chiar nu am cuvinte”, a scris vedeta pe Instagram.

Cu doar câteva zile înainte, Corina Caragea apărea pe Instagram în costum de baie și dezvăluia că se află în Hawaii, o destinație de vacanță de care este îndrăgostită.

„Hawaii a fost cea de-a doua oprire în vacanța mea și cea mai lungă. Am vrut să am timp să mă bucur de acest loc minunat, de care îmi era dor. Nu ne-am mai văzut din 2019, timp în care doar Bora Bora a reușit să îl bată la culori în topul meu. Plajele rupte din Rai, grija pentru natură, pentru viața marină, Shaved Ice, Acai Bowl, munții parcă desenați și puși cu mâna în tablou m-au așteptat tot acolo. Cert e că, după atâția ani, m-am îndrăgostit din nou de acest loc. Și parcă tot n-am stat suficient”, a mai scris pe internet prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV.