Mihail Pojoga a murit în accidentul aviatic de la Gura Portiței la șapte ore după ce s-a prăbușit cu un alt avion. Povestea zilei fatidice pentru experimentatul pilot

Ziua de 20 iulie 2025 a fost una fatidică pentru un pilot român de avion ultraușor, pasionat de zbor, care efectua curse regulate în zona litoralului Mării Negre. Mihail Pojoga (54 de ani), din Galați, a scăpat nevătămat dintr-un accident aviatic, dar avea să moară șapte ore mai târziu după prăbușirea unui alt avion, al cărui pilot, decedat și el, a venit în ajutor.

Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a finalizat cercetările în cazul accidentului aviatic ce a avut loc pe data de 20 iulie 2025, în zona Gura Portiței, județul Tulcea, în jurul orei 12.00. Un avion ultraușor a capotat (răsturnat) în timp ce încerca să decoleze de pe un drum de pământ aflat în apropierea plajei. La manșa avionului se afla pilotul Mihail Pojoga, cu o experiență de 224 de ore de zbor, iar ca pasager era fiul său în vârstă de 18 ani.

Aterizare, urmată de decolare ratată

Potrivit AIAS, aeronava tip SAVANNAH S, înmatriculată YR-5788, a decolat de la terenul de zbor Sarinasuf, comuna Murighiol, pentru un zbor de agrement în zona Gura Portiței și retur, având la bord pilotul și un pasager. „În timpul zborului, în zona Periteasca, pilotul a decis să efectueze o aterizare pe un drum de pământ situat între cherhanaua Perișor și capătul canalului Periteasca, la aproximativ 2,5 km NE față de acesta din urmă. Aterizarea s-a efectuat în condiții normale, fără apariția unor probleme de siguranță. Din informațiile disponibile, alegerea acestui teren a aparținut pilotului, iar aterizarea nu a fost determinată de existența unor probleme tehnice ale aeronavei. De asemenea, din datele obținute, a reieșit că pilotul nu mai utilizase anterior acel loc pentru aterizare”, se precizează în documentul făcut public de AIAS.

Aeronava YR-5788. Sursa foto: aias.gov.ro

Ulterior aterizării, pilotul a inițiat decolarea de pe același drum de pământ. Pe timpul rulajului pentru decolare, aeronava a intrat în contact cu o denivelare existentă pe suprafața terenului, fapt care a determinat o desprindere necontrolată, urmată de pierderea controlului direcțional de către pilot.

Drumul de pământ, evidențiere denivelare. Sursa foto: aias.gov.ro

Aeronava a deviat spre stânga față de direcția de decolare, pilotul a redus puterea motorului în vederea opririi aeronavei, însă aceasta și-a continuat deplasarea până într-o zonă denivelată plină cu vegetație. În această zonă roata din față a avionului, ceea ce a condus la răsturnarea aeronavei pe plafon. Pilotul și pasagerul au părăsit aeronava prin forțe proprii și nu au solicitat intervenția serviciilor de urgență. Pilotul Mihail Pojoga a notificat producerea evenimentului, raportând faptul că aeronava s-a răsturnat.

Aeronava YR-5788, după eveniment. Sursa foto: aias.gov.ro

Drum impropriu operării în siguranță a aeronavei

Drumul de pământ pe care a fost efectuată aterizarea și de pe care a fost inițiată decolarea avea lățime redusă, apropiată de minimul necesar ecartamentului aeronavei, iar porțiunea utilizată pentru rulaj era denivelată. Avionul a suferit avarii importante, respectiv ruperea palelor elicei și a trenului anterior, deformarea aripilor și a fuzelajului.

Verificările specialiștilor în navigație au arătat că evenimentul nu a fost cauzat de condițiile meteorologice. S-a mai constatat că aterizarea pe drumul de pământ din zona Periteasca a fost efectuată la inițiativa pilotului și nu a fost determinată de existența unei probleme tehnice a aeronavei. De asemenea, avionul nu a prezentat, potrivit datelor disponibile, defecțiuni sau anomalii de funcționare. Ca și cauză a accidentului, a fost stabilită „utilizarea pentru aterizare și decolare a unui drum de pământ, impropriu operării în siguranță a aeronavei”, situație care a determinat „pierderea controlului direcțional în timpul rulajului pentru decolare, după contactul cu o denivelare existentă pe suprafața drumului de pământ”.

Zona de rulare după ieșirea de pe drum, urmată de capotare. Sursa foto: aias.gov.ro

Impact cu solul, imediat după decolare

După ce a anunțat incidentul, Mihail Pojoga a sunat doi colegi piloți, cu scopul ca aceștia să vină cu avioanele lor, să aterizeze în aceeași zonă, să îl ajute să dezmembreze aeronava implicată în accident și să îi transporte, ulterior, pe el și pe fiul său, înapoi la terenul de zbor din Murighiol.

Verificările realizate de către reprezentanții AIAS arată că, la ora 15:00, doi piloți cu aeronave de tip SAVANNAH S, înmatriculate YR-5671 și YR-5554, au decolat de la Sarinasuf către zona Periteasca.

„Scopul zborului era intervenția tehnică asupra aeronavei YR-5788 care era capotată în zona Periteasca și transportul pilotului și a pasagerului care fuseseră la bordul aeronavei avariate. La ora 15:10 aeronavele au aterizat în zona Periteasca iar piloții celor două avioane au demontat aeronava în vederea transportului cu o platformă. Aeronava YR-5554 a decolat, având la bord pilotul și un pasager (fiul pilotului Mihail Pojoga - n. red) și a aterizat în condiții normale la terenul de zbor Sarinasuf. Aeronava YR-5671 a decolat ulterior de pe drumul de pământ dintre cherhanaua Perișor și capătul canalului Periteasca pe direcția Gura Portiței, având la bord pilotul (Cristi Ivanov, 52 ani - n. red.) și un pasager (Mihail Pojoga - n.red.). După efectuarea unui viraj la stânga cu o schimbare de direcție de aproximativ 180°, aeronava YR-5671 a intrat în impact cu solul la mică distanță de locul decolării”, se susține în raportul preliminar al celui de-al doilea accident.

Mihail Pojoga, Cristi Ivanov. Sursa foto: pagina de Facebook a lui Mihail Pojoga, ziaruldelta.ro

Contactul aeronavei cu solul a fost deosebit de puternic, pilotul și pasagerul decedând în scurt timp. Echipajul medical sosit la fața locului nu a avut ce face decât să constate decesul celor doi. Apelul la 112 al unui martor care a asistat la căderea avionului a fost făcut la ora 19.20, după aproximativ șapte ore de la primul incident aviatic din zona respectivă. Cauzele exacte ale producerii celui de-al doilea accident nu au fost încă stabilite, raportul final nefiind publicat de către cei de la AIAS.