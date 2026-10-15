Trei vechi centrale termice din Brașov intră în șantier pentru a fi transformate în centre multifuncționale. Investiția depășește 10 milioane de lei

Trei foste puncte termice din municipiul Brașov, lăsate în paragină de ani de zile după ce rețeaua centralizată a fost restrânsă, vor fi complet reabilitate și transformate în centre multifuncționale pentru comunitățile locale. Primăria Brașov a finalizat procedurile de licitație și a atribuit contractele de execuție, valoarea totală a investițiilor depășind 10,27 milioane de lei, cu TVA inclus, relatează BizBrașov.

Imobilele vizate sunt situate în două dintre cele mai populate cartiere ale orașului. Două dintre clădiri se află în cartierul Tractorul, pe străzile General Dumitrache și Aluminiului, iar cea de-a treia este amplasată pe strada Vârful cu Dor, în cartierul Valea Cetății.

În urma competiției dintre constructori la licitația publică, prețul final al lucrărilor a scăzut considerabil față de estimarea inițială de 10,38 milioane de lei fără TVA, ajungând la 8,49 milioane de lei fără TVA (echivalentul a 10.276.026,74 lei cu toate taxele incluse).

Cine sunt constructorii care vor moderniza cele trei imobile

Lucrările au fost împărțite pe loturi, fiind adjudecate de constructori cu experiență în reabilitări de patrimoniu și spații civile din județ.

Pentru reconversia punctului termic de pe strada General Dumitrache, contractul a revenit societății Hachi Invest din Codlea, valoarea înțelegerii fiind de 3.320.472,06 lei fără TVA.

Celelalte două clădiri vor fi renovate de asocierea formată din companiile Romconstruct SA și Romconstruct Group.

Pentru șantierul de pe strada Aluminiului, valoarea adjudecată este de 2.920.839,01 lei fără TVA, în timp ce pentru obiectivul de pe strada Vârful cu Dor din Valea Cetății costul este de 2.251.273,01 lei fără TVA.

Companiile din această asociere au în portofoliu intervenții majore la clădiri-simbol din Brașov și din județ, printre care reabilitarea fostei Bănci Săsești, refacerea fostului Cinematograf Popular și lucrări complexe de consolidare derulate la Cetatea Râșnov.

Cabinete medicale, spații pentru evenimente și birouri de cartier

Conform proiectelor tehnice avizate de administrația locală, fiecare intervenție este adaptată gradului de uzură și stării de degradare a clădirilor.

Proiectul prevede consolidarea structurilor de rezistență, recompartimentarea completă a spațiilor interioare, termoizolarea exterioară și refacerea integrală a rețelelor electrice, sanitare și termice.

După finalizarea șantierelor, spațiile industriale dezafectate vor primi o utilitate civică directă.

Clădirile vor include săli modulare destinate activităților culturale, educaționale sau de recreere pentru tineri și seniori, birouri administrative, grupuri sanitare moderne și adaptate persoanelor cu dizabilități, dar și cabinete medicale de proximitate, menite să asigure servicii de sănătate de bază chiar în inima cartierelor.

Strategia municipalității pentru spațiile abandonate din oraș

Reconversia acestor trei clădiri face parte dintr-un program multianual derulat de Primăria Brașov pentru recuperarea patrimoniului imobiliar neutilizat și redarea acestuia către cetățeni.

În etapele anterioare ale acestei strategii urbane, fosta centrală termică de pe Aleea Petuniei a fost reabilitată și amenajată drept sediu operativ pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Brașov, iar o altă structură similară de pe strada Dobrogei funcționează deja ca centru social de sprijin.