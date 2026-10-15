În urmă cu doar câteva zile, Cătălin Botezatu a plecat în vacanță în Mauritius, iar odată ajuns la destinație, celebrul designer a început să posteze în mediul online mai multe fotografii și filmulețe realizate acolo.

„Mauritius este una dintre acele destinații extraordinare pe care trebuie să le descoperi măcar o dată în viață. Paradisul este cu adevărat la el acasă. Un loc fascinant, în care muntele impunător pare că se prăvălește spectaculos peste cele mai frumoase terenuri de golf, coborând parcă spre apele turcoaz ale Oceanului Indian. Peisaje copleșitoare, plaje cu nisip alb, nuanțe nesfârșite de albastru și o atmosferă de eleganță și rafinament transformă fiecare clipă într-o experiență de neuitat”, a scris vedeta pe Instagram și pe Facebook.

Apoi, Cătălin Botezatu s-a lăsat fotografiat pe plajă, însă imaginile pe care el le-a postat în mediul online s-au viralizat rapid, deoarece ar fi fost editate prea mult, după cum l-au acuzat fanii în secțiunea de comentarii de pe rețelele de socializare.

„În Mauritius, apusurile devin poezie, iar fiecare seară se simte ca un colțișor de rai. Unde oceanul nesfârșit întâlnește lumina aurie a soarelui care apune, romantismul, seninătatea și luxul pur se îmbină într-o experiență uluitoare. Un loc unde timpul încetinește, sufletul își găsește liniștea, iar fiecare apus îți amintește cât de frumoasă poate fi viața”, este descrierea pe care celebrul designer a pus-o în dreptul imaginilor „atacate” de fani.

„Nici când era tânăr nu arăta așa”, „Tu nu apari în nicio poză?”, „Atâtea poze editate n-am văzut în viața mea”, „A mai rămas vreun filtru sau le-ai folosit tu pe toate?”, „Cine e în pozã? Că sigur nu tu”, „Foarte bine editate pozele” și „A întinerit mai mult ca în tinerețe”, i-au scris internauții pe Facebook și Instagram.

Alți fani au început să facă mai multe comparații în secțiunea de comentarii: unii au spus că seamănă cu Florin Piersic sau Johnny Bravo, în timp ce alții au afirmat că a fost învățat de Loredana Groza să folosească filtrele și inteligența artificială.