O șoferiță de TIR conduce câte 1.000 km fără oprire în SUA. „Cel mai greu e când explodează roata”, spune fosta cântăreață din Serbia

O cunoscută cântăreață de muzică populară din Serbia a lăsat scena ca să fie șoferiță de TIR, în SUA. „Conduc și 1.000 de kilometri fără oprire, omul se obișnuiește cu toate”, spune fosta artistă.

Fostă vedetă în Balcani

Traseul vieții poate lua uneori întorsături surprinzătoare, iar povestea interpretei de muzică populară Anica Milenkovic este un exemplu clar în acest sens.

După ce a cunoscut un succes uriaș pe scenele din Serbia și din Balcani în anii '90 și 2000, artista a luat decizia de a părăsi țara natală, lăsând temporar muzica pe plan secund pentru a se stabili în Statele Unite ale Americii, relatează Blic, parte a grupului Ringier.

Odată ajunsă peste Ocean, Anica a experimentat mai multe meserii obișnuite pentru a-și asigura traiul și pentru a-și susține familia.

Ulterior, ea și-a surprins publicul și fanii prin decizia de a intra într-o industrie dominată tradițional de bărbați: transportul de marfă pe distanțe lungi.

După ce în timpul verii a revenit pentru scurt timp în Serbia și a urcat din nou pe scenă la un mare concert din Belgrad, artista s-a întors rapid în SUA, reluându-și locul în cabina autocamionului.

Într-o intervenție realizată chiar din cabina autotrenului, în timp ce parcurgea traseul lung dintre statul Iowa și Tennessee, artista a vorbit deschis despre experiența sa la volan și despre cum arată viața de camionagiu pe autostrăzile americane.

Ea a explicat că omul se poate obișnui cu orice stil de viață atunci când își dorește să reușească.

Printre cele mai mari provocări pe care le întâmpină la drum lung se numără distanța mare față de casă, condițiile meteorologice nefavorabile și eventualele defecțiuni tehnice ale vehiculului.

„Cel mai greu e când explodează roata, este obositor când conduci 1.000 de kilometri fără să te odihnești, dar există muzică, așa că nu este prea greu”, povestește femeia.

Nu exclude o revenire în muzică

Cu toate acestea, Anica mărturisește că profesia are și părțile ei frumoase, permițându-i să vadă locuri noi și să aibă parte de momente liniștite în timpul pauzelor de încărcare.

Tranziția către această meserie a adus și o schimbare în modul de viață și în prioritățile personale. Artista admite că nu mai caută adrenalină pe șosele, așa cum o făcea în tinerețe când prefera viteza, ci pune pe primul loc siguranța la volan.

De asemenea, având în vedere că și-a început cariera muzicală încă din adolescență, ea recunoaște că a sărit peste etapele obișnuite ale tinereții, dedicate distracției sau tentațiilor de moment.