Un nou mesaj RO-Alert în Tulcea după ce o dronă a fost detectată în Marea Neagră lângă Insula Șerpilor

Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis joi dimineaţă locuitorilor din estul judeţului Tulcea, după ce o dronă a fost detectată în apropierea Insulei Şerpilor, deasupra Mării Negre. Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a confirmat că nu au fost înregistrate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

O dronă a fost detectată în Marea Neagră, lângă Insula Șerpilor

O dronă a fost detectată joi dimineața, lângă Insula Șerpilor. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea. Aceștia au mai primit alerte și în cursul nopții, când două drone au pătruns în spațiul aerian al României, în zona Sulina.

„În dimineaţa zilei de 15 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană ce evolua în apropierea Insulei Şerpilor. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea”, au transmis reprezentanţii MApN.

Al doilea mesaj RO-Alert a fost trimis în nordul județului Tulcea

Pentru siguranţa populaţiei, Centrul Naţional Militar de Comandă a solicitat Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă trimiterea unui mesaj RO-Alert. Locuitorii din estul judeţului Tulcea au primit avertizarea la ora 08.36, iar alerta aeriană a fost ridicată la ora 10.27.

Conform MApN, un incident similar a fost înregistrat şi în noaptea de 14 spre 15 octombrie, când o dronă a fost detectată timp de aproximativ un minut în spaţiul aerian al României, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale. Şi atunci a fost emis un mesaj RO-Alert pentru populaţia din nordul şi estul judeţului Tulcea.

O dronă a pătruns în spațiul aerian în noaptea dinspre miercuri spre joi

O alertă de securitate a fost declanșată la Marea Neagră, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian național al României, deasupra apelor teritoriale din dreptul localității Sulina. Incidentul a mobilizat de urgență avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene Române și ale partenerilor spanioli dislocați sub comandă NATO, în timp ce populația din nordul și estul județului Tulcea a primit avertizări prin sistemul RO-Alert.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Apărării Naționale, sistemele radar de supraveghere ale Armatei Române au detectat inițial un grup de ținte aeriene care evoluau în apele internaționale, în proximitatea Insulei Șerpilor.

Pentru monitorizarea îndeaproape a situației, comanda militară aliată a ordonat decolarea a două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole de pe Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, spaniolii executând în prezent misiuni de Poliție Aeriană Întărită.

Semnalul radar al dronei a dispărut după un minut

Pătrunderea neautorizată s-a produs la ora 01:30, când una dintre drone a fost înregistrată evoluând aproximativ un minut în spațiul aerian românesc, la sud-est de Sulina. La scurt timp după interceptarea pe traiectoria monitorizată, semnalul radar al aparatului fără pilot a dispărut de pe monitoare.

La câteva ore distanță, stațiile radar au detectat un al doilea grup de ținte suspecte la circa 77 de kilometri est de Insula Șerpilor. Ca reacție imediată la noua evoluție din apropierea graniței maritime, două avioane de luptă F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Fetești pentru a securiza spațiul aerian pe sectorul de coastă.

Primul mesaj RO-Alert a fost emis în dimineața zilei de joi

Pe fondul evoluțiilor imprevizibile din zona de coastă, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a decis emiterea unui mesaj preventiv de avertizare pentru populație.

Locuitorii din zona de nord-est a județului Tulcea au primit mesajul RO-Alert la ora 04:57, fiind sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească în spații ferite de ferestre sau pereți exteriori, ca măsură de protecție în cazul căderii unor eventuale fragmente de proiectile.