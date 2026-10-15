Două românce au intrat într-un magazin din Belgia și au ieșit după câteva minute cu 63 de bijuterii: „Munca noastră de-o viață”

Două românce riscă o pedeapsă de 18 luni de închisoare și o amendă de 1.000 de euro, pentru furturi de bijuterii în Belgia. Femeile au fost identificate cu ajutorul imaginilor surprinse de pe camerele de supraveghere și al ADN-ului găsit pe un muc de țigară.

„A fost munca noastră de-o viață”

Două românce și un bărbat care ar fi avut rolul de șofer riscă 18 luni de închisoare pentru 13 fapte penale comise la magazine de bijuterii din Belgia. Din magazinul Van de Populiere, din Wevelgem, cei trei ar fi furat bijuterii în valoare de peste 61.000 de euro. Proprietara spune că a realizat ce s-a întâmplat la doar un minut după plecarea celor două femei.

„A fost munca noastră de-o viață”, a declarat Carine Van De Populiere pentru Nieuwsblad.

Femeia mărturisește că a avut o presimțire neplăcută atunci când cele două potențiale cliente au intrat în magazin. Cu toate astea, le-a tratat la fel ca pe ceilalți clienți, a scos un suport cu lanțuri de aur și le-a prezentat oferta magazinului.

„La un minut după ce au plecat, mi-am dat seama. Suportul dispăruse”, a povestit proprietara magazinului de bijuterii.

Carine le-a căutat fără succes pe cele două femei, împreună cu poliția. Ulterior, a contactat un coleg de breaslă și a aflat în scurt timp că nu era singura victimă. Miercuri, cele două românce s-au prezentat în fața instanței, alături de un bărbat care ar fi avut rolul de șofer.

ADN găsit pe un muc de țigară

În total, cei trei ar fi comis furturi în trei magazine de bijuterii, situate în Wevelgem, Mouscron și Alken. Parchetul solicită, de asemenea, condamnarea grupului pentru alte zece tentative de furt, în localități precum Nieuwpoort, Heusden-Zolder și Hechtel-Eksel.

Cei trei riscă o pedeapsă efectivă de 18 luni de închisoare și o amendă de 1.000 de euro. Procurorul solicită și confiscarea autoturismului Audi A5 condus de bărbat, precum și a sumei de 1.905 euro. Inițial, cei trei au negat acuzațiile, însă în cele din urmă au recunoscut faptele. Ei au fost identificați atât cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, cât și pe baza ADN-ului găsit pe un muc de țigară.

Proprietara speră să-și recupereze bijuteriile

Acum, Carine Van De Populiere speră în primul rând să recupereze o parte dintre bijuterii sau să primească o despăgubire pentru pierderile suferite.

În total, au dispărut 63 de piese, evaluate la 61.717,81 de euro.

„Este cu adevărat o parte din munca noastră de-o viață. Economisești bani și investești de fiecare dată din nou în bijuterii. Ele chiar sunt foarte șirete”, a spus proprietara.

Femeia susține că furturile din magazinele de bijuterii au devenit o problemă frecventă.

„Este, de altfel, o adevărată plagă. Se întâmplă atât de des încât unii colegi nici măcar nu mai raportează furtul unei singure bijuterii”, a adăugat Carine.